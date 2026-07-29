Φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου – Ήχησε το 112 για εκκένωση

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές, στη Λέσβο.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ήχησε το 112 για εκκένωση

Πριν από λίγο ενεργοποιήθηκε το 112 για εκκένωση του Πλωμαρίου. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση Άγιο Ισίδωρο» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.