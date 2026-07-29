Φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) σε αγροτοδασική έκταση στο Πλωμάρι, στη Λέσβο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει απορρίμματα και ξηρά χόρτα

Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, πριν λάβει διαστάσεις.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 ελικόπτερα. Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 με την σύσταση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το νησί της Λέσβου σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.