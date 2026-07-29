Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείπνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: Τι συζήτησαν

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (27/7) έγινε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών και των οικονομικά ασθενέστερων σε μια εποχή που οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί, είναι ψηλά στην ατζέντα του Αρχιεπισκόπου και αυτό που είναι προτεραιότητα για τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας είναι πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η καταπατημένη ή δεσμευμένη εκκλησιαστική περιουσία προς όφελος αυτών των ομάδων του πληθυσμού.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος συναντήθηκαν στην πρωθυπουργική κατοικίας στον Λυκαβηττό, με το τετ α τετ να χαρακτηρίζεται και από τις δύο πλευρές ως ιδιωτική συνάντηση.

Η συνάντηση έγινε χωρίς την παρουσία συνεργατών, προκειμένου να συζητηθούν πιο ουσιαστικά και σε εμπιστευτικό κλίμα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους δύο θεσμούς.

Είναι ενδεικτικό πως παρούσα κατά τη διάρκεια του δείπνου ήταν μόνο η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Πρόκειται για την τέταρτη συνάντηση και συνεργασία του πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.