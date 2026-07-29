Ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης απαντά στον Αλέξη Τσίπρα: Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις

Αιχμηρή απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράστασης (ΕΛΑΣ) Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος για τη χρησιμοποίηση στην παρουσίαση του προγράμματος «Αριστοτέλης» του συγκεκριμένου δήμου ως παραδείγματος αποτυχημένης συνένωσης δήμων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κωνσταντέλλος υποστήριξε ότι όποιος επιλέγει να τοποθετηθεί δημόσια για τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης «οφείλει πρώτα να γνωρίζει την πραγματικότητα», επισημαίνοντας ότι ο δήμος αποτελείται από τρεις διαφορετικές δημοτικές ενότητες, με διακριτή ιστορία, ανάγκες και προτεραιότητες.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι στη Βουλιαγμένη η δημοτική αρχή δίνει έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής, ακόμη και μέσω δικαστικών προσφυγών όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Αναφερόμενος στη Βούλα, σημείωσε ότι ο δήμος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ), υποστηρίζοντας ότι αυτές οδήγησαν σε υπερβολική αύξηση της δόμησης και αλλοίωση της φυσιογνωμίας των πόλεων. Όπως ανέφερε, ο δήμος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ανακοπεί η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, ενώ έθεσε και ερώτημα προς τον κ. Τσίπρα σχετικά με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Για τη Βάρη, ο κ. Κωνσταντέλλος υποστήριξε ότι προχωρούν η επίλυση πολεοδομικών εκκρεμοτήτων πολλών ετών, καθώς και μεγάλης κλίμακας έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και υδραυλικών υποδομών.

Ειδική αναφορά έκανε και στη Βάρκιζα, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή έχει μεταμορφωθεί μέσα από εκτεταμένες αναπλάσεις και σύγχρονες υποδομές, καλώντας τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να την επισκεφθεί πριν διατυπώσει κρίσεις για την κατάστασή της.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος τόνισε ότι η προστασία μιας πόλης δεν επιτυγχάνεται με περιστασιακές επισκέψεις ή γενικές διαπιστώσεις, αλλά μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, προσφυγές στη Δικαιοσύνη, έργα και καθημερινή προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων σχολιάζουν μια πόλη και εκείνων που εργάζονται καθημερινά για το μέλλον της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

«Όταν μιλάς για μια πόλη, οφείλεις πρώτα να τη γνωρίζεις.

Όταν κάποιος επιλέγει να μιλήσει δημόσια για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οφείλει πρώτα να γνωρίζει την πραγματικότητα. Ο Δήμος μας αποτελείται από τρεις διαφορετικές δημοτικές ενότητες, με διαφορετική ιστορία, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές προτεραιότητες.

Και η Δημοτική Αρχή δεν τις αντιμετωπίζει με συνθήματα, αλλά με σχέδιο και έργο. Στη Βουλιαγμένη προστατεύουμε με συνέπεια το μοναδικό φυσικό της περιβάλλον και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της με συγκρούσεις και δικαστικούς αγώνες όπου χρειάζονται. Στη Βούλα δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μεγάλη μάχη απέναντι στην υπερδόμηση.

Ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που συγκρούστηκαν με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), έναν κανονισμό που με τις διατάξεις του άνοιξε τον δρόμο για υπερβολικές αυξήσεις στη δόμηση και αλλοίωση της φυσιογνωμίας των πόλεων. Δεν μείναμε στα λόγια: προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δώσαμε θεσμική και νομική μάχη για να ανακοπεί η εφαρμογή του και να προστατευτεί το πολεοδομικό ισοζύγιο και η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας.

Αυτή η μάχη συνεχίζεται καθημερινά, γιατί οι επιπτώσεις του ΝΟΚ δεν είναι θεωρητικές, είναι απολύτως πραγματικές στις γειτονιές μας. Και εδώ προκύπτει ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: στα πέντε χρόνια που ο κ. Τσίπρας είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τι ακριβώς έκανε για να σταματήσει ή να διορθώσει τις καταστροφικές διατάξεις του ΝΟΚ;

Ποια ουσιαστική θεσμική παρέμβαση προώθησε για να προστατευτούν οι πόλεις από την υπερδόμηση που σήμερα όλοι επικαλούνται;Στη Βάρη λύνουμε πολεοδομικές εκκρεμότητες δεκαετιών και υλοποιούμε τα μεγαλύτερα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και υδραυλικών υποδομών που έχει γνωρίσει ποτέ η περιοχή.

Και όσο για τη Βάρκιζα, ίσως ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να την επισκεφθεί πριν μιλήσει γι’ αυτήν. Θα διαπίστωνε ότι πρόκειται για μια περιοχή που έχει αλλάξει ριζικά, με εκτεταμένες αναπλάσεις, σύγχρονες υποδομές και μια εικόνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Αττική.

Η προστασία μιας πόλης δεν επιτυγχάνεται με περιστασιακές επισκέψεις και γενικόλογες διαπιστώσεις. Επιτυγχάνεται με συγκρούσεις όταν χρειάζεται, με θεσμικές παρεμβάσεις, με προσφυγές στη Δικαιοσύνη, με έργα και με αποτελέσματα.Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ όσων απλώς σχολιάζουν μια πόλη και εκείνων που αγωνίζονται καθημερινά για το μέλλον της.

Η δήλωση Τσίπρα περί «μεγάλου ξενοδοχείου»

Αφορμή για την παραπάνω ανακοίνωση, ήταν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του σχεδίου «Αριστοτέλης», ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η Βουλιαγμένη κινδυνεύει να γίνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο».

Συγκεκριμένα, περιγράφοντας την εικόνα στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των στρεβλώσεων, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε τις διαφορετικές ταυτότητες των επιμέρους περιοχών:

«Δημιουργήθηκαν Δήμοι χωρίς την αναγκαία γεωγραφική, λειτουργική και κοινωνική συνοχή.

Δήμοι που ενώνουν περιοχές με διαφορετική ιστορική πορεία, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετική αναπτυξιακή φυσιογνωμία.

Δήμοι τόσο εκτεταμένοι, ώστε πολλές φορές ο πολίτης αισθάνεται ότι η διοίκηση απομακρύνθηκε αντί να έρθει πιο κοντά του.

Στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, για παράδειγμα, οι 3 κοινότητες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, ενώ μοιάζει να έχει εξαφανιστεί και μία τέταρτη, η Βάρκιζα.

Η Βάρη, στους πρόποδες του Υμηττού, ένας τόπος με αραιή δόμηση, αγροτικό παρελθόν και ανάγκες που δεν έχουν σχέση με τον συμπαγή αστικό ιστό της Βούλας δίπλα του.

Ενώ η Βουλιαγμένη, μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία, κινδυνεύει να απορροφηθεί από το τσιμέντο που την απειλεί. Να γίνει ένα τεράστιο ξενοδοχείο, όπως κι η Βάρκιζα που έχει ξεχαστεί».