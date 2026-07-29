Γκλεν Χάνσαρντ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός που συγκίνησε τον κόσμο με το «Falling Slowly»

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Ο Ιρλανδός τραγουδοποιός και μουσικός Γκλεν Χάνσαρντ (Glen Hansard), βραβευμένος με Όσκαρ για το τραγούδι «Falling Slowly» από την ταινία Once, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στο Δουβλίνο, σε ηλικία 56 ετών.

Σύμφωνα με την εταιρεία μάνατζμέντ του, ο Χάνσαρντ έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης, ύστερα από τροχαίο ατύχημα, αναφέρει το Reuters.

Από τους δρόμους του Δουβλίνου στα Όσκαρ

Ο Χάνσαρντ ξεκίνησε την καριέρα του ως πλανόδιος μουσικός στους δρόμους του Δουβλίνου και το 1990 ίδρυσε το ροκ συγκρότημα The Frames.

Αργότερα ακολούθησε σόλο πορεία, ενώ δημιούργησε και το μουσικό δίδυμο The Swell Season μαζί με τη Μαρκέτα Ίργκλοβα, με την οποία πρωταγωνίστησε στην ανεξάρτητη ταινία Once.

Η ταινία, που γυρίστηκε με χαμηλό προϋπολογισμό και χειροκίνητες κάμερες, αφηγείται την ιστορία ενός μουσικού του δρόμου που ερωτεύεται μια νεαρή Τσέχα μετανάστρια. Το ντουέτο τους «Falling Slowly» τιμήθηκε με το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2008, χαρίζοντας διεθνή αναγνώριση στον Χάνσαρντ.

Το Once μεταφέρθηκε αργότερα στο Broadway, όπου η θεατρική του εκδοχή απέσπασε οκτώ βραβεία Tony.

«Τι κάνουμε εδώ; Είναι τρελό»

Παραλαμβάνοντας το Όσκαρ από τον Τζον Τραβόλτα, ένας εμφανώς συγκινημένος Χάνσαρντ είχε δηλώσει: «Τι κάνουμε εδώ; Είναι τρελό».

Πριν από το Once, η μοναδική του κινηματογραφική εμπειρία ήταν η συμμετοχή του στην ταινία The Commitments (1991) του Άλαν Πάρκερ.

Η ανακοίνωση και οι έρευνες

«Με ραγισμένες καρδιές ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γκλεν Χάνσαρντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στο Δουβλίνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ATC Management, ευχαριστώντας παράλληλα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η ιρλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας περίπου 50 ετών σκοτώθηκε σε τροχαίο με μία μόνο εμπλεκόμενη μοτοσικλέτα στη δυτική πλευρά του Δουβλίνου. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 04:30 τα ξημερώματα και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του στο σημείο, παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο «ενός ταλαντούχου μουσικού και ηθοποιού που συνέβαλε σημαντικά στο πολιτιστικό τοπίο της Ιρλανδίας επί πολλά χρόνια».