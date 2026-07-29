Ισπανία: Οι επόμενες 12 ώρες θα είναι «καθοριστικές» για τον τερματισμό της πυρκαγιάς κοντά στη Μαδρίτη, λέει ο Σάντσεθ

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι προσπάθειες για την κατάσβεση μιας μεγάλης πυρκαγιάς κοντά στη Μαδρίτη προχωρούν και οι επόμενες 12 ώρες θα είναι «καθοριστικές».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, καθώς οι πυροσβέστες εργάζονται για να θέσουν υπό έλεγχο μερικές από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχει αντιμετωπίσει η χώρα.

«Τα πράγματα προχωρούν ευνοϊκά, με τη μέγιστη προσοχή», είπε ο Σάντσεθ σε δημοσιογράφους σε ένα κέντρο διοίκησης κοντά στην πυροσβεστική ζώνη. «Πιστεύω ότι οι επόμενες 12 ώρες θα είναι πολύ σημαντικές – θα είναι καθοριστικές για το έργο της εδραίωσης του έργου που έχει κάνει η υπηρεσία πολιτικής προστασίας».

Αργά την Τρίτη, η κυβέρνηση ήρε τις εντολές εκκένωσης σε περισσότερους από δώδεκα δήμους στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα, το επίκεντρο των πυρκαγιών που είχαν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εκτοπιστούν.

«24.000 άτομα που είχαν εκκενωθεί μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και άλλα 20.000 έχουν απελευθερωθεί από τον περιορισμό στην Κοινότητα της Μαδρίτης», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Φρανσίσκο Μάρτιν Αγκίρε στο X αργά την Τρίτη.



«Οι εργασίες συνεχίζονται για την εδραίωση της προόδου που έχει σημειωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Η επιστροφή των εκτοπισμένων προχωρά χωρίς απρόοπτα».

Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών πρέπει να εξελιχθεί ώστε να συμβαδίζει με την κλιματική αλλαγή, λέει η ΕΕ

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πυρκαγιές χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση, μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των δασών και ενισχυμένη εκπαίδευση σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς καθώς το κλίμα αλλάζει. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται. Επομένως, η αντίδρασή μας πρέπει να εξελιχθεί εξίσου γρήγορα», δήλωσε στο Reuters η Χάτζα Λάχμπιμπ, Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για τους κινδύνους πριν από τις καταστροφές και όχι απλώς να αντιδρούμε εκ των υστέρων».

Η Lahbib δήλωσε ότι δεν αρκεί απλώς η αγορά περισσότερου εξοπλισμού πυρόσβεσης και ότι οι χώρες θα πρέπει επίσης να επενδύουν περισσότερα από τη χρηματοδότηση της ΕΕ σε πρακτικές διαχείρισης δασών που μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και θα πρέπει να εκπαιδεύουν καλύτερα τους πολίτες σχετικά με «ποιες συμπεριφορές πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουν», για να μειώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Περίπου το 90% των πυρκαγιών προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως φωτιές ή πεταμένα τσιγάρα.