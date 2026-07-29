Φωτιά στο Ηράκλειο: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή Μορόνι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.