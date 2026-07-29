Φωτιά στο Ηράκλειο: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή Μορόνι.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.
Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026