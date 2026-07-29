Γαλλία: Ο σύντροφος της 32χρονης βρήκε τα νεκρά βρέφη στο σπίτι – Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία. Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Καρπεντρά, ήταν ο σύντροφος της 32χρονης που εντόπισε τις σορούς των βρεφών μέσα στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η 32χρονη μητέρα τέθηκε την Τετάρτη υπό κράτηση, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί από γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως έγινε γνωστό, η Εισαγγελία της Καρπεντρά παρέπεμψε την υπόθεση στην Εισαγγελία της Αβινιόν, η οποία ανέλαβε πλέον τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence, η γυναίκα συνελήφθη αμέσως μετά το εξιτήριό της από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν αφού γέννησε την Κυριακή στο σπίτι ένα υγιές βρέφος.

«Αυτό που έμοιαζε με ανθρώπινα λείψανα»

Ήταν ο σύντροφός της εκείνος που εντόπισε τις σορούς. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη η Εισαγγελία της Καρπεντρά, ο άνδρας, «αναστατωμένος επειδή αντιλήφθηκε, για ακόμη μία φορά, πολύ αργά την εγκυμοσύνη της συντρόφου του», αποφάσισε να ψάξει το σπίτι τους, όπου ανακάλυψε «αυτό που έμοιαζε με ανθρώπινα λείψανα».

Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 9 ετών, τα οποία φιλοξενούνται προσωρινά από συγγενικά τους πρόσωπα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την έρευνα.

Η Εισαγγελία ανέθεσε την υπόθεση της προστασίας των δύο μεγαλύτερων παιδιών στις υπηρεσίες Παιδικής Πρόνοιας (ASE), ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα αξιολόγηση της κατάστασής τους. Παράλληλα, διέταξε την προσωρινή απομάκρυνση του νεογέννητου αγοριού, που γεννήθηκε την Κυριακή, έως ότου αποφανθεί ο αρμόδιος δικαστής ανηλίκων.

Υπενθυμίζεται ότι η σοβαρότερη υπόθεση βρεφοκτονίας στη Γαλλία αφορούσε την Ντομινίκ Κοτρέζ, πρώην βοηθό νοσηλεύτριας, η οποία δολοφόνησε οκτώ νεογέννητα βρέφη. Οι σοροί τους είχαν εντοπιστεί το 2010 θαμμένες στον κήπο του πατρικού της σπιτιού και στο γκαράζ της. Το 2015, σε ηλικία 51 ετών, καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια κάθειρξης.