Λακωνία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αγέρανο Γυθείου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Αγέρανο Γυθείου στη Λακωνία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικής Μάνης κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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