Λακωνία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αγέρανο Γυθείου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Αγέρανο Γυθείου στη Λακωνία.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικής Μάνης κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγερανός της Περιφερειακής Ενότητας #Λακωνίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026
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