Λακωνία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αγέρανο Γυθείου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά, Αγέρανο Γυθείου, Λακωνία
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Αγέρανο Γυθείου στη Λακωνία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Επίσης, υδροφόρες του δήμου Ανατολικής Μάνης κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 5 μποφόρ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

 

Δείτε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr

Φωτιά, Αγέρανο Γυθείου, Λακωνία Φωτιά, Αγέρανο Γυθείου, Λακωνία

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ