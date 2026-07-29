«Τέλος» τα ταξίδια στο εξωτερικό με τις παλιές ταυτότητες μετά τις 3 Αυγούστου

Από τις 3 Αυγούστου 2026, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα είναι δεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό, ούτε εντός της Ζώνης Σένγκεν, λόγω έλλειψης σύγχρονων χαρακτηριστικών ασφαλείας. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά έως τον Σεπτέμβριο του 2027. Οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν νέα ταυτότητα κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού, με κόστος 10,50 ευρώ και παράδοση σε περίπου επτά ημέρες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από τις 3 Αυγούστου 2026, οι παλαιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμη και εντός Ζώνης Σένγκεν.
  • Εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά έως τον Σεπτέμβριο του 2027, ενώ η αλλαγή οφείλεται στην έλλειψη σύγχρονων χαρακτηριστικών ασφαλείας.
  • Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού και παραδίδεται σε περίπου επτά ημέρες, με κόστος 10 ευρώ συν ένσημο.

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Η 3η Αυγούστου 2026, αποτελεί την ημερομηνία-ορόσημο για τη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, στα ταξίδια στο εξωτερικό.

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Από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν.

Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο.

Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το κόστος για την έκδοσή τους – Μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές

Η αλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

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Η έκδοση της νέας ταυτότητας, γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της σχετικής πλατφόρμας, με επιλογή της Περιφέρειας και του αστυνομικού τμήματος. Σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα κατά την ημέρα του ραντεβού ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου.

Η νέα ταυτότητα παραδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά ημέρες. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη.

Αντίθετα, σε ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία της νέας ταυτότητάς του, όπου αυτό απαιτείται.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές απόπειρες απάτης που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την αλλαγή ταυτότητας και να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία σε άγνωστους.

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