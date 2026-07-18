Νέες ταυτότητες: Ποια είναι η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών

Η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα και σταδιακά οι παλαιού τύπου ταυτότητες θα αντικατασταθούν από τις νέες, οι οποίες διαθέτουν αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και είναι σε μορφή κάρτας.

Ποια είναι η προθεσμία

Οι πολίτες που διαθέτουν την παλαιού τύπου, χάρτινη (μπλε) αστυνομική ταυτότητα δεν είναι υποχρεωμένοι να την αντικαταστήσουν άμεσα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι παλαιές ταυτότητες θα πάψουν να ισχύουν στις 3 Αυγούστου 2026, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Μέχρι τότε μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για τις συναλλαγές στις οποίες γίνονται αποδεκτές.

Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 παρατείνεται η ισχύς των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Η παράταση αφορά αποκλειστικά τη χρήση των παλαιών ταυτοτήτων στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπου είναι αναγκαία η απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων.

Ωστόσο, διευκρινίζεται πως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027 θα χρησιμοποιούνται οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες με περιορισμούς. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για γενική παράταση της ισχύος τους. Μάλιστα, από τις 3 Αυγούστου, οι παλιές ταυτότητες παύουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Όποιος προγραμματίζει ταξίδι στο εξωτερικό από αυτή την ημερομηνία και μετά, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει στην κατοχή του τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο.

Πότε θα καταργηθούν οριστικά οι παλαιές ταυτότητες

Τον Σεπτέμβριο του 2027 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριστικής κατάργησης των παλαιών ταυτοτήτων από τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν θα δέχονται τις παλιές ταυτότητες και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το νέο δελτίο ταυτότητας.

Τι αλλάζει με τις νέες ταυτότητες

Οι νέες ταυτότητες:

έχουν μορφή πλαστικής κάρτας, αντίστοιχη με πιστωτική κάρτα,

διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας που δυσκολεύουν την παραχάραξη,

περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης στοιχείων,

διευκολύνουν την ταυτοποίηση του κατόχου και ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Πώς γίνεται η έκδοση

Η έκδοση πραγματοποιείται στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα που εκδίδουν δελτία ταυτότητας, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.

Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και να καταβάλουν το προβλεπόμενο παράβολο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Όσοι δεν έχουν ακόμη προγραμματίσει την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους καλό είναι να μην περιμένουν τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, καθώς αναμένεται αυξημένη ζήτηση για ραντεβού.

Η έγκαιρη έκδοση της νέας ταυτότητας θα διευκολύνει τις συναλλαγές με το Δημόσιο, τις τράπεζες και άλλους φορείς, ενώ θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα όταν οι παλαιές ταυτότητες πάψουν να ισχύουν.