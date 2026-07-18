Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις από το Ιράν σε χώρες του Κόλπου έπειτα από μια ακόμη νύχτα αμερικανικών επιδρομών

Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο το Σάββατο, ενώ για έβδομη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικές επιθέσεις που στόχευαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων υποδομών υλικοτεχνικής υποστήριξης, κλιμακώνοντας τον πόλεμο μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση μιας εύθραυστης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Και οι δύο πλευρές έβαλαν επίσης στο στόχαστρο την κυκλοφορία πλοίων, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό, ενώ το Ιράν ανέφερε ότι στοχοποίησε πλοία που παραβίασαν τους κανόνες του για την πλοήγηση στα Στενά του Ορμούζ, την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό για το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 4% την Παρασκευή, στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, ασκώντας πολιτική πίεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προσπαθεί να διατηρήσει την εξουσία στις εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δοκιμάζουν τα όρια της κλιμάκωσης από τότε που κατέρρευσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την περασμένη εβδομάδα, εγείροντας την πιθανότητα επιστροφής σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο επιθέσεων πλήττοντας τοποθεσίες επιτήρησης, στρατιωτικές υποδομές logistics, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη, εναέρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, εκτός από άλλα μέσα», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση σε ανακοίνωσή της. «Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόροι και έτοιμοι».

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το Σάββατο ότι αρκετοί πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και αντλίες αφαλάτωσης στην πόλη Τζασκ, στο νότιο Ιράν, επικαλούμενα έναν τοπικό αξιωματούχο. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η παροχή πόσιμου νερού είχε διακοπεί σε χωριά στο Τζασκ λόγω της επίθεσης.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους ανακατεύθυναν τέσσερα εμπορικά πλοία, ακινητοποίησαν το ένα και επιβιβάστηκαν σε ένα άλλο για να επιβάλουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Με τη σειρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τέσσερα πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες του για την κυκλοφορία πλοίων εμποδίστηκαν να περάσουν από το στενό με συνδυασμένη επιχείρηση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Επιπλέον, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ανέφεραν ότι δύο πετρελαιοφόρα έπιασαν φωτιά αφού πέρασαν από μια ναρκοθετημένη διαδρομή νότια του στενού. Ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε την αναφορά αυτή ψευδή.

Ένοπλοι κατέσχεσαν ένα ακόμη πλοίο στα ανοικτά της Υεμένης, εγείροντας ανησυχία για την ασφάλεια στο άλλο μεγάλο σημείο συμφόρησης για τις μεταφορές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, στις εκβολές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι μέχρι να σταματήσει η «επιθετικότητα» των ΗΠΑ, δεν θα είναι δυνατή η εξαγωγή χημικών λιπασμάτων ή έστω «ούτε μιας σταγόνας πετρελαίου και φυσικού αερίου» από την περιοχή.

Ο Μοχσέν Ρεζάι, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προειδοποίησε την Παρασκευή κατά της κλιμάκωσης της έντασης με τις ΗΠΑ ή οποιασδήποτε προσπάθειας κατάληψης ιρανικού εδάφους.

Ανησυχία για τις υποδομές

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση, ιδίως για «επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στο Ιράν και σε ολόκληρη την περιοχή».

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι οι στόχοι της περιελάμβαναν «υποδομές στρατιωτικού εφοδιασμού», την πρώτη φορά που ανέφερε υποδομές μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να εξαπολύσει ευρείες αεροπορικές επιδρομές στις υποδομές του Ιράν και έχει επίσης αρνηθεί να αποκλείσει μια χερσαία επίθεση στις ακτές ή τα νησιά του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι επιθέσεις στο νότιο Ιράν έχουν σχεδιαστεί εν μέρει για να δώσουν στον Τραμπ επιλογές.

Τέτοιες κινήσεις ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν το Ιράν να επιτεθεί στις ζωτικές υποδομές ευάλωτων κρατών του Κόλπου ή να αναγκάσουν τους συμμάχους του στην Υεμένη να διαταράξουν περαιτέρω τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό επιτιθέμενοι σε πλοία από την Ερυθρά Θάλασσα.

Το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές αεροπορικές βάσεις, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν, του Κατάρ, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας, καθώς και σε ένα αμερικανικό πλοίο στο βόρειο Ινδικό Ωκεανό. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε έγκαιρες προειδοποιήσεις, τις πρώτες εδώ και αρκετούς μήνες, σε τουλάχιστον δύο μέρη, αλλά δεν είχε ακόμη αναφέρει ζημιές. Νωρίτερα στον πόλεμο, το Ιράν έπληξε ορισμένες από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του πλούσιου σε πετρέλαιο βασιλείου.