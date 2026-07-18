Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Ένα κουτί και 3 εντολές που πρέπει να πραγματοποιήσει, εάν θέλει να μείνει ζωντανή

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Φαντάσου να βρίσκεσαι το βράδυ μόνος σου, στο τεράστιο σπίτι σου. Ξαφνικά, μία άγνωστη γιαγιά να χτυπάει την πόρτα, και εσύ την προσκαλείς να περάσει μέσα, θεωρώντας πως χρειάζεται βοήθεια. Αλλά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Η μεγάλη γυναίκα σου κάνει δώρο ένα ξύλινο κουτί, το οποίο έχει μία κλεψύδρα, και σε ενημερώνει πως σύντομα θα πεθάνεις. Τι κάνεις; Πώς αντιδράς; Την πιστεύεις; Μάχεσαι για τη ζωή σου; Στη ταινία που μπορείς να δεις αυτό το Σαββατοκύριακο, η ηρωίδα μας ζει έναν εφιάλτη και ο χρόνος μετράει αντίστροφα.

Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Μία γυναίκα γίνεται θήραμα και κυνηγός μαζί, προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στο «Vicious» ή αλλιώς «Τα σκηνικά της αγωνίας», που διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα και μπορείς να το βρεις στη «Cosmote Tv», η Πόλυ είναι 30 ετών και αδυνατεί να χτίσει μια σταθερή ζωή για την ίδια.

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Όλα θα αλλάξουν όταν θα χρειαστεί να παλέψει για τη ζωή της, εναντίον μιας σατανικής οντότητας. Η ηρωίδα μας θα πρέπει να καταφέρει να βάλει μέσα στο ξύλινο κουτί κάτι που χρειάζεται, κάτι που αγαπάει, και κάτι που μισεί, πριν τελειώσει ο χρόνος της κλεψύδρας. Αν δεν τα καταφέρει, αυτό που την περιμένει είναι ο θάνατος.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία κυκλοφόρησε το 2025, με πρωταγωνίστρια την Ντακότα Φάνινγκ.

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Παρόλο που στο μεγαλύτερο μέρος βλέπουμε μόνο την Φάνινγκ, η ταινία καταφέρνει να κρατήσει το ενδιαφέρον του θεατή, καθώς έχει γρήγορη πλοκή.

Η πρωταγωνίστρια υποδύεται πολύ καλά τη γυναίκα που βρίσκεται σε απελπισία και παράλληλα είναι τρομοκρατημένη, ενώ πρέπει να νικήσει όχι έναν άλλον άνθρωπο, αλλά ένα σκοτεινό πνεύμα.

Δείτε το trailer

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