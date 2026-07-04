Η ταινία του Σαββατοκύριακου: To prequel του θρίλερ που πρέπει να παρακολουθήσεις

Η ταινία «Το ορφανό: Πρώτος φόνος» κυκλοφόρησε το 2022 ως πρίκουελ του επιτυχημένου θρίλερ «Orphan» του 2009, αφηγούμενη την ιστορία της Έστερ πριν την υιοθεσία της. Η Λένα αποδρά από ψυχιατρείο στην Εσθονία, πλαστογραφεί την ταυτότητά της ως χαμένο παιδί και εντάσσεται σε μια εύπορη οικογένεια.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αν είσαι από εκείνους που τους άρεσε το «Orphan», αυτό το Σαββατοκύριακο ίσως να έπρεπε να δεις την ιστορία της Έστερ πριν υιοθετηθεί από την Κέιτ και τον Τζον.
  • Στη ταινία «Το ορφανό: Πρώτος φόνος», «ταξιδεύουμε» στο 2007, όπου η Λένα αποδρά από ψυχιατρείο της Εσθονίας και παραπλανεί τις Αρχές πείθοντάς τες πως είναι η Έστερ.
  • Παρόλο που γνωρίζουμε το μυστικό της Λένας, η ταινία του 2022 έχει μεγάλη δόση μυστηρίου και καταφέρνει να σε κρατήσει σε αγωνία, με την Ίζαμπελ Φέρμαν να είναι για ακόμη μία φορά ανατριχιαστική.

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Το 2009 κυκλοφόρησε μία από τις αγαπημένες ταινίες θρίλερ, αρκετών θαυμαστών του είδους. Δέκα τρία χρόνια αργότερα, βγήκε στους κινηματογράφους το πρίκουελ της, το οποίο ουσιαστικά μας «ταξιδεύει» στο τι έγινε λίγα χρόνια πριν από την υπόθεση του αρχικού φιλμ. Αν είσαι από εκείνους που τους άρεσε το «Orphan», αυτό το Σαββατοκύριακο ίσως να έπρεπε να δεις την ιστορία της Έστερ πριν υιοθετηθεί από την Κέιτ και τον Τζον.

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Στη ταινία «Το ορφανό: Πρώτος φόνος», την οποία μπορείς να παρακολουθήσεις στη «Cosmote Tv», «ταξιδεύουμε» στο 2007. Η Λένα βρίσκεται σε ψυχιατρείο της Εσθονίας, από το οποίο κάποια στιγμή καταφέρνει να αποδράσει.

Αλλάζει την ταυτότητά της και παραπλανεί τις Αρχές, τις οποίες καταφέρνει να πείσει πως είναι η Έστερ, ένα παιδί το οποίο είχε εξαφανιστεί πριν από χρόνια από την Αμερική.

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Όλα δείχνουν πως τα έχει καταφέρει και ξαφνικά εντάσσεται σε μία εύπορη οικογένεια, η οποία για χρόνια βασανιζόταν από την εξαφάνιση του παιδιού της.

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Τι συμβαίνει όμως πραγματικά μέσα στο μεγάλο και άνετο σπίτι της οικογένειας; Ποια είναι η «γάτα» και ποιο το «ποντίκι»; Ποιος κρύβει στη πραγματικότητα τα μεγαλύτερα μυστικά;

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Γιατί αξίζει να τη δεις

Ενώ πλέον ξέρουμε το μεγάλο μυστικό που έκρυβε η Λένα, το γεγονός δηλαδή πως δεν είναι παιδί αλλά μια μεγάλη γυναίκα, η ταινία που κυκλοφόρησε το 2022 έχει πολύ μεγάλη δόση μυστηρίου και καταφέρνει να σε κρατήσει σε αγωνία.

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Η Ίζαμπελ Φέρμαν επιστρέφει στις οθόνες εκείνων που την λάτρεψαν ως Έστερ και είναι για ακόμη μία φορά ανατριχιαστική.

Μαζί με την Τζούλια Στάιλς, τον Μάθιου Φινλαν και τον Ρόσιφ Σάδερλαντ, έχουν καταφέρει να προσφέρουν στον θεατή μία εξίσου καλή ταινία με την πρώτη, που σε κάνει να κολλήσεις τα μάτια σου στην οθόνη σου μέχρι το τέλος, έτσι ώστε να καταφέρεις να μάθεις τι έχει πραγματικά συμβεί και το πώς η τρομακτική ηρωίδα οδηγήθηκε τελικά στην ιστορία της πρώτης ταινίας.

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