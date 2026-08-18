Κρήτη: Στη φυλακή 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του ενώ κοιμόταν

Ένας 36χρονος άνδρας στην Κρήτη οδηγήθηκε στη φυλακή ύστερα από καταγγελία της 29χρονης συζύγου του για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας

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ενδοοικογενειακή βία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 36χρονος στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την 29χρονη σύζυγό του την ώρα που αυτή κοιμόταν.
  • Αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό φέρεται να στάθηκε ένα κλήση από κοινό τους φίλο, που βρήκε ο 36χρονος στο κινητό της συζύγου του.
  • Η 29χρονη φέρεται να αποκάλυψε στις Αρχές ότι ο σύζυγός της τη ζηλεύει πάρα πολύ και την κακοποιεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 36χρονος άνδρας στην Κρήτη έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 36χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την 29χρονη σύζυγό του την ώρα που αυτή κοιμόταν. Ο 36χρονος την γρονθοκόπησε στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Όπως μετέδωσε το Mega, αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό της 29χρονης φέρεται να στάθηκε ένα κλήση από κοινό τους φίλο, που βρήκε ο 36χρονος στο κινητό της συζύγου του.

Η 29χρονη φέρεται να αποκάλυψε στις Αρχές ότι ο σύζυγός της τη ζηλεύει πάρα πολύ και την κακοποιεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια.

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