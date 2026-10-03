Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ογκώδης βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο στα Φέρμα – Γλύτωσε από θαύμα ο οδηγός

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Από πτώση ογκώδους βράχου προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητο που κινούνταν το Σάββατο στην περιοχή Κακή Σκάλα, στα Φέρμα Κρήτης, την ώρα που η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί. Ο οδηγός του οχήματος, κάτοικος της περιοχής, δεν τραυματίστηκε.

Ο βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και έπεσε στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσιεύει το Ράδιο Λασίθι, στη συνέχεια κατέληξε στην άκρη του οδοστρώματος, ενώ πέτρες και χώματα από την κατάπτωση διασκορπίστηκαν στο ρεύμα κυκλοφορίας.

23 απεγκλωβισμοί σε Φέρμα και Μακρύ Γιαλό

Η περιοχή της Ιεράπετρας αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα τις προηγούμενες ώρες εξαιτίας της κακοκαιρίας. Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφηκαν στα Φέρμα και τον Μακρύ Γιαλό.

Η Πυροσβεστική προχώρησε συνολικά στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από οχήματα και κατοικίες, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στον Μακρύ Γιαλό η ηλεκτροδότηση δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ενώ συνεργεία επιχειρούν από νωρίς το πρωί για την αποκατάσταση των ζημιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας – Σητείας έχει διακοπεί σε δύο σημεία: στο 15ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Αγίας Φωτιάς, και στο 22ο χιλιόμετρο, στον Κουτσουρά.