Σαουδική Αραβία: Μεγάλη φωτιά και πυκνοί καπνοί στις εγκαταστάσεις της Aramco στο Ριάντ – Δορυφορικές εικόνες και βίντεο

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Πυκνοί καπνοί και μια μεγάλη στήλη φωτιάς παρατηρήθηκαν να υψώνονται το Σάββατο στην περιοχή εγκατάστασης της Saudi Aramco στο Ριάντ, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση επιβεβαίωση από τις σαουδαραβικές αρχές σχετικά με την πυρκαγιά, ενώ ο πετρελαϊκός κολοσσός Aramco δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.



Το περιστατικό καταγράφεται εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον πόλεων και ενεργειακών υποδομών του Βασιλείου.

Θερμικά σήματα υψηλής έντασης

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη φωτιά του Σαββάτου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Ωστόσο, το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης FIRMS της NASA εντόπισε θερμικά σήματα VIIRS υψηλότερης έντασης σε ολόκληρο το διυλιστήριο, ενώ δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν πυκνό καπνό πάνω από το Ριάντ.

Παράλληλα, εικόνες ανοιχτής πηγής (open-source) από τον δορυφόρο Terra της NASA φάνηκε να δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά και πιθανή καύση εκτάκτου ανάγκης (emergency flaring) στο διυλιστήριο, με τον πυκνό καπνό να μεταφέρεται προς τα βόρεια της πρωτεύουσας.

🇸🇦🇾🇪 The Houthis struck Aramco’s Riyadh refinery following Saudi strikes on Yemen’s capital, Sanaa, today. Footage shows thick smoke, consistent with NASA FIRMS thermal detections and MODIS imagery showing two large plumes from the facility at 05:40 UTC. pic.twitter.com/mT8Rkt3xbD — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) October 3, 2026



Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά των εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο Γιανμπού.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία ανέφερε τότε ότι είχε αναχαιτίσει έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι με στόχο το Ταΐφ και την περιοχή του Γιανμπού, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ζημιές στις εγκαταστάσεις της Aramco.