Τραγική εξέλιξη στο φρικτό τροχαίο στην Κόρινθο: Νεκρός 26χρονος – 5 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

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Τραγική κατάληξη έχει το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στο Δέλτα Κορίνθου, καθώς ένας 26χρονος έχασε τη ζωή του και τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korinthostv.gr, το επιβατηγό όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος, με συνεπιβάτες μία 20χρονη και έναν ανήλικο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο ΙΧ, το οποίο οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο 18χρονοι.

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν 4 κολόνες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων, ενώ για τους δύο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβιστούν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 26χρονος οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού προκαλεί βαθιά θλίψη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 23:00 στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, λίγο πριν από την είσοδο της πόλης.

Τα δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένα από τα οχήματα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε κολώνες φωτισμού, πριν ακινητοποιηθεί έπειτα από νέα πρόσκρουση σε τέταρτη κολώνα.