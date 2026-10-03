Flydubai: Οι εξτρεμιστικές απόψεις και οι αναρτήσεις με Αλ Κάιντα του πιλότου – Τον είχαν απομακρύνει από τη δουλειά του – ΒΙΝΤΕΟ

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Νέα σοβαρά στοιχεία γνωστοποιούνται σήμερα Σάββατο ως προς τον πιλότο που φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ και ανακρίνεται από τις αρμόδιες αρχές. Το δίκτυο CNN αναφέρει πως ο συγκεκριμένος είχε απομακρυνθεί από πόστο που κατείχε στην εθνική αεροπορική εταιρεία του Ομάν, καθώς υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με εξτρεμιστικές απόψεις του.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Χαμάμ αλ-Χαμάμι, υπήκοος Ομάν, ωστόσο οι καινούργιες πληροφορίες, εφόσον επαληθευθούν,. δημιουργούν εκ νέου ερωτηματικά για τους ελέγχους ασφαλείας που προηγήθηκαν της πρόσληψής του στη Flydubai.

Δύο πηγές που φέρονται να έχουν πολύ καλή γνώση της υπόθεσης ανέφεραν στο CNN ότι ο αλ-Χαμάμι είχε απομακρυνθεί το 2025 από θέση που συνδεόταν με πτητική εκπαίδευση στην Oman Air, εξαιτίας προβληματισμού για τις ριζοσπαστικές του απόψεις.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα Al-Arabiyah, CNN και ABC αλλά και την εφημερίδα Wall Street Journal, οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει για λόγους ασφαλείας στον συγκυβερνήτη να πιλοτάρει αεροπλάνα, καθώς εκτιμούσαν ότι είχε επηρεαστεί από ακραίες ισλαμιστικές ομάδες στη διάρκεια της παραμονής του στη Συρία.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, μετά την απομάκρυνσή του από την εκπαίδευση είχε τοποθετηθεί σε διαφορετικό ρόλο στην εταιρεία.

Ο αλ-Χαμάμι γεννήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από πατέρα Ομανό και μητέρα Σύρια, και είχε ζήσει για αρκετά χρόνια στα Εμιράτα.

Προφίλ στο LinkedIn με το όνομά του ανέφερε ότι εργάστηκε στην Oman Air επί επτά χρόνια, έως τον Φεβρουάριο του 2025. Ακολούθως εντάχθηκε στη Royal Air Maroc τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, όπου παρέμεινε έως τον Ιανουάριο του 2026.

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חשבון הלינקדין של טיס המשנה בעת שהועסק בעומאן אייר וכנראה לפני ההקצנה, לפחות על פי רשימת העוקבות המצומצמת. pic.twitter.com/OdYVsQyEM7 — Intelli Times – אינטלי טיימס (@IntelliTimes) October 3, 2026

Στο επίκεντρο έχουν μπει δύο αναρτήσεις που εμφανίστηκαν στο LinkedIn προφίλ με το όνομά του την Τετάρτη, περίπου εννέα ώρες μετά το περιστατικό, χωρίς όμως να έχει γίνει σαφές ποιος τις έκανε ούτε αν είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Στην πρώτη υπήρχαν βίντεο που είχαν τραβηχτεί μέσα από πιλοτήρια Boeing 737 MAX. Σε ένα από αυτά, που το CNN γεωεντόπισε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, η κάμερα εστιάζει σε αεροσκάφος της ισραηλινής El Al. Στην οθόνη του πιλοτηρίου φαινόταν ο αριθμός πτήσης OMA624 και η ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2023, όταν δηλαδή ο αλ-Χαμάμι εργαζόταν στην Oman Air.

Σε άλλα αποσπάσματα εμφανίζονται επιπλέον αεροσκάφη της El Al, καθώς και ένα της ισραηλινής Arkia.

Το βίντεο καταλήγει σε φωτογραφίες του Αϊμάν αλ-Ζαουάχρι, ο οποίος ηγήθηκε της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν, και του Χουμάμ Χαλίλ Αμπού Μουλάλ αλ-Μπαλάουι, δράστη της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας το 2009 κατά την οποία σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, μεταξύ αυτών επτά στελέχη και συνεργάτες της CIA.

Ανάρτηση με Μέκκα και Μεδίνα

Η δεύτερη ανάρτηση αφορά σε μία εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζε τους τρεις ιερότερους τόπους του Ισλάμ, τη Μέκκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ, όλους να συνδέοονται με μια φωτεινή γραμμή.

Στο υπόβαθρο ακουγόταν ποίημα με αναφορές στην απόρριψη της ταπείνωσης, στην απουσία φόβου απέναντι στον θάνατο και στην υπεράσπιση της αξιοπρέπειας.

Τα ίδια δύο βίντεο αναρτήθηκαν περίπου την ίδια ώρα και σε λογαριασμό Instagram με το ίδιο όνομα και φωτογραφίες. Και αυτός ο λογαριασμός διαγράφηκε στη συνέχεια.

Στο LinkedIn αναφερόταν επίσης ότι ο αλ-Χαμάμι είχε σπουδάσει στο Buckinghamshire New University στην Αγγλία.

Πηγή του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε στο CNN ότι άνδρας με αυτό το όνομα ολοκλήρωσε τριετές πρόγραμμα εξ αποστάσεως και έλαβε το 2023 πτυχίο στη διοίκηση αεροπορικών επιχειρήσεων.

🚨 BREAKING: The terrorist FlyDubai co-pilot has reportedly been identified as Hamam Alhamami. pic.twitter.com/TRiNnVqeTS — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 2, 2026

Πώς βρέθηκε σε πτήση προς το Ισραήλ;

Εύλογα οι νέες πληροφορίες προκαλούν επιπλέον ερωτήματα για το πώς ένας πολίτης του Ομάν, χώρας που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, βρέθηκε ως μέλος του πληρώματος πτήσης προς το Τελ Αβίβ, παρά τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας που ισχύουν για τις πτήσεις προς τη χώρα.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι την υπόθεση εξετάζουν ήδη η Σιν Μπετ, η Μοσάντ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το υπουργείο Μεταφορών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ύποπτος θεωρείται πως είχε υποστεί «ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση».

Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια και εντολές τρίτων

Οι αρχές των ΗΑΕ έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς και εάν το περιστατικό συνδεόταν με «οποιαδήποτε τρομοκρατική δραστηριότητα ή σκοπό» ή εάν υπήρξε προηγούμενος σχεδιασμός ή καθοδήγηση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης, ο οποίος είναι υπήκοος Ομάν, να μην έδρασε μόνος του αλλά κατόπιν εντολών τρίτων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε αποδειχθεί πως εμπλέκεται στο περιστατικό θα πληρώσει «βαρύ τίμημα». Οι αρχές του Ομάν δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την υπόθεση.

Waking up to the news that 180 Israeli passengers came terrifyingly close to being murdered in the air by a Muslim terrorist is another reminder of a reality Jews have been forced to confront again and again: our enemies do not value life. They value death. Especially Jewish… — Jaimee Michell (@JaimeeUSA) September 30, 2026

Η επίθεση μέσα στο πιλοτήριο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν ο αλ-Χαμάμι φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το αεροσκάφος έχασε περίπου 17.000 πόδια ύψος, ενώ επιβάτες και μέλη του πληρώματος επενέβησαν για να ακινητοποιήσουν τον ύποπτο.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρουσία εφεδρικού πληρώματος, το οποίο ανέλαβε τον έλεγχο και πραγματοποίησε ασφαλή έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Ο κυβερνήτης τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Άμπου Ντάμπι.

Η Flydubai έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να σχολιάσει όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσημη έρευνα.