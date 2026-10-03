Αγία Παρασκευή: Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ρούχων – Εκτεταμένες υλικές ζημιές

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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Παρασκευής (2/10) σε κατάστημα ρούχων στην οδό Τέλλου Άγρα, στην Αγία Παρασκευή, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Πώς έγινε το «χτύπημα»

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες προσέγγισαν το κατάστημα, το οποίο ήταν κλειστό εκείνη την ώρα. Ο ένας από τους δράστες φέρεται να πέταξε αντικείμενο στην είσοδο, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία. Στη συνέχεια, ο συνεργός του φέρεται να έριξε στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.

Ακολούθησε πυρκαγιά μικρής έκτασης, η οποία περιορίστηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Μεγάλες υλικές ζημιές

Η τζαμαρία της πρόσοψης καταστράφηκε, ενώ στο εσωτερικό του καταστήματος καταγράφηκαν ζημιές από τη φωτιά. Στους τοίχους είναι εμφανή τα σημάδια από τους καπνούς και την καύση, ενώ θραύσματα από τη σπασμένη τζαμαρία κατέληξαν στο έδαφος.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς κατά τον χρόνο του περιστατικού δεν υπήρχε κανείς μέσα στο κατάστημα.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία, με το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής να έχει αναλάβει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.