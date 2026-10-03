Κρήτη: Αγωνία για το νέο κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει το νησί – Απεγκλωβίστηκαν 4 Γερμανοί από αυτοκίνητο στην Ιεράπετρα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

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Τα «μάτια του κρατικού μηχανισμού» είναι στραμμένα στην Κρήτη καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να σαρώνει το νησί και σήμερα Σάββατο (3/10) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες σύμφωνα με την πρόγνωση θα διαρκέσουν ως το βράδυ, με τα βορεινά ορεινά και ημιορεινά τμήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σημειώνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς το έδαφος σε πολλές περιοχές είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ το σημερινό επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 – «Πολύ σημαντική», σύμφωνα με το METEO.

Ιδιαίτερα υψηλά αναμένεται να είναι και σήμερα τα αθροιστικά ύψη βροχής στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Νυχτερινές διασώσεις στα Φέρμα και πλημμύρες στο Λασίθι

Στο επίκεντρο των προβλημάτων από αργά τη νύχτα της Παρασκευής και κατ’ επέκταση τα ξημερώματα του Σαββάτου βρέθηκε αυτή τη φορά η περιοχή της Ιεράπετρας, κυρίως τα Φέρμα και ο Μακρύς Γιαλός, όπου, σύμφωνα με το Cretalive, η πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό 23 ανθρώπων από σπίτια και αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, προκαλώντας δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του δήμου Αγίου Νικολάου. Την ίδια ώρα, η εικόνα στα Ζωνιανά και στον ορεινό Μυλοπόταμο εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, με ισχυρές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή σε επιφυλακή.

Στα Φλαμουριανά, η μεγάλη ποσότητα νερού παρέσυρε φερτά υλικά και τα εναπόθεσε στους δρόμους, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Χαρακτηριστική των συνθηκών που επικράτησαν στην Ιεράπετρα ήταν η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Γερμανών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους στα Φέρμα λόγω της υψηλής στάθμης των νερών. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις περίπου 23:00 της Παρασκευής, έπειτα από κλήση των επιβαινόντων στο 112. Ακολούθησε ο γεωεντοπισμός τους και κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, οι οποίοι τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου σύμφωνα με το ertnews.gr.

Βελτίωση στα Ζωνιανά, μεγάλες ζημιές στον Μυλοπόταμο

Στον ορεινό Μυλοπόταμο, υπάρχει βελτίωση της εικόνας το πρωί του Σαββάτου. Όμως, οι πληγές της προηγούμενης επέλασης της κακοκαιρίας είναι ορατές.

Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση χειμάρρου προκάλεσε εισροή νερού σε κατοικίες και ζημιές σε δρόμους, οχήματα και υποδομές. Την Παρασκευή έσπασε ανάχωμα, το οποίο στη συνέχεια αποκαταστάθηκε, ενώ η άνοδος της στάθμης των νερών οδήγησε στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλο σπίτι.

Προβλήματα αντιμετώπισαν και τα Λιβάδια. Σύμφωνα με την ενημέρωση του δήμου Μυλοποτάμου που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, η σύνδεση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια διακόπηκε λόγω ζημιάς στη γέφυρα από την υπερχείλιση του ποταμού. Για την πρόσβαση στα Λιβάδια υποδείχθηκαν οι διαδρομές μέσω Μουρτζανών – Επισκοπής – Αγίου Ιωάννη και Περάματος – Χουμερίου, με έκκληση προς τους οδηγούς να μην επιχειρούν διέλευση από την πληγείσα γέφυρα.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, ανέφερε στο patris.gr:

«Βρίσκεται σε εξέλιξη η πλημμύρα και μάλιστα με πιο έντονα χαρακτηριστικά από χθες. Υπάρχουν προβλήματα σε πολλές περιοχές του δήμου, τα ποτάμια υπερχείλισαν, η κατάσταση είναι δύσκολη. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε με τα μηχανήματα τον κόσμο και τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές».

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, με την κακοκαιρία να επηρεάζει και το νότιο Αιγαίο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη, ενώ από το μεσημέρι τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι άνεμοι στο Αιγαίο, καθώς οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ, με την έντασή τους να διατηρείται έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΕΜΥ, στην Κρήτη προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από αργά τη νύχτα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα στο νησί, με τις βροχοπτώσεις να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρές, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Πορτοκαλί προειδοποίηση στα Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για την περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσεως έως 8-9 μποφόρ, αναμένεται να προκαλέσουν δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η εξέλιξη των φαινομένων παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, με την ΕΜΥ να συνιστά αυξημένη προσοχή στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.