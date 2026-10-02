Κακοκαιρία στην Κρήτη: Προβλήματα και στην Ιεράπετρα – Κλειστός ο δρόμος από Μύρτο προς Τέρτσα

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Η κακοκαιρία δείχνει ξανά τα δόντια της στην Κρήτη, έχοντας ήδη προκαλέσει προβλήματα.

Στην Ιεράπετρα, κλειστός παραμένει ο δρόμος από Μύρτο προς Τέρτσα για προληπτικούς λόγους. Ο δήμος Ιεράπετρας αποφάσισε επίσης να απαγορευτεί η διέλευση των οχημάτων από τη μεγάλη ιρλανδική διάβαση στον Σαράτση Κάμπο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του δήμου Ιεράπετρας.

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, με έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως στους ορεινούς όγκους του δήμου, αναμένονται από σήμερα αργά το βράδυ και έως αύριο Σάββατο.

Στη σύσκεψη στην οποία προσκλήθηκαν εκτός από τα μέλη του ΤΕΣΟΠΠ και εκπρόσωποι φορέων, όλες οι εθελοντικές οργανώσεις και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, συζητήθηκαν θέματα συντονισμού και λήψη μέτρων προκειμένου να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν.

Για λόγους ασφάλειας των πολιτών αποφασίστηκε ο δρόμος από Μύρτο προς Τέρτσα να κλείσει καθώς και η μεγάλη ιρλανδική διάβαση στον Σαράτση Κάμπο.