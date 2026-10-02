Όλυμπος: Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης των 6 μαθητών με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας – ΒΙΝΤΕΟ

Νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από την επιχείρηση διάσωσης έξι μαθητών που αισθάνθηκαν αδιαθεσία στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο βίντεο από την Πολεμική Αεροπορία δείχνει καρέ καρέ την επιχείρηση διάσωσης των 6 μαθητών που αισθάνθηκαν αδιαθεσία στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου. Το ελικόπτερο Super Puma προσέγγισε το ελικοδρόμιο και παρέλαβε τους μαθητές.
  • Αφού προσγειώθηκαν στην Κατερίνη, οι μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, από όπου έλαβαν εξιτήριο λίγο αργότερα.
  • Σύμφωνα με το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Pinewood, τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε τροφική δηλητηρίαση, ενώ εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες προς τις υπηρεσίες της Ελληνικής Πολιτείας για την άμεση ανταπόκριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης των 6 μαθητών που αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, έρχεται στη δημοσιότητα.

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Στο οπτικό υλικό από την Πολεμική Αεροπορία, βλέπουμε αρχικά πλάνα μέσα από το πιλοτήριο, ενώ το σκάφος προσεγγίζει το ελικοδρόμιο στο καταφύγιο. Το ελικόπτερο προσγειώνεται και αμέσως μετά ένας ένας οι μαθητές μπαίνουν σε αυτό με τη βοήθεια του πληρώματος και των πυροσβεστών.

Στη συνέχεια, αφού προσγειωθεί στον ειδικό χώρο στην Κατερίνη, μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Εξιτήριο για τους έξι μαθητές

Εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης έλαβαν πριν απο λίγο οι έξι μαθητές. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο οποίο φοιτούν οι μαθητές (Pinewood The American International School of Thessaloniki), μετά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα συμπτώματά τους αποδόθηκαν σε τροφική δηλητηρίαση, ενώ αναμένονται τα πορίσματα περαιτέρω εργαστηριακών εξετάσεων.

Συνολικά 29 μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 17-18 ετών, συνοδευόμενοι από τρεις εκπαιδευτικούς και δύο ορειβάτες, είχαν αναχωρήσει χθες από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τον Όλυμπο στο πλαίσιο εγκεκριμένης σχολικής εκδρομής.

Από το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου, έξι μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας. Ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών, οι συνοδοί κάλεσαν άμεσα το 112. Στην περιοχή του καταφυγίου, όπου επρόκειτο να διανυκτερεύσουν οι μαθητές, έσπευσαν πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΑΚ. Ακολούθησε η αεροδιακομιδή των έξι μαθητών με ελικόπτερο της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή του Λιτοχώρου και, στη συνέχεια, η μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Για το περιστατικό και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το Pinewood ενημερώθηκαν, επίσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Με ανακοίνωσή του το Pinewood The American International School of Thessaloniki εκφράζει «τις θερμές ευχαριστίες του προς τις υπηρεσίες και τα σώματα της Ελληνικής Πολιτείας για την άμεση κινητοποίηση, τον συντονισμό και την ταχεία ανταπόκρισή τους σε μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση».

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