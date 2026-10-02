Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Μήπως ο έλεγχος στο ιατρείο της είναι ακόμη εν εξελίξει;»

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού στο «Ενώπιος Ενωπίω» σχετικά με τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο ιατρείο της σχολίασε με ανάρτησή του στο «X» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μιλώντας στην εκπομπή στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου ανέφερε: «Χθες ελέγχθηκα, κύριε Χατζηνικολάου. Ήρθαν, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσα τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι. Ξέρετε, όμως, τι έμεινε; Έμεινε στον αέρα όλη η φασαρία».

«Υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά; […] Δεν άκουσα το όνομα των άλλων ιατρών. Το δικό μου, όμως, αναφέρθηκε πολλάκις και, μάλιστα, με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. 100% έχει πολιτικό κίνητρο. Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει τώρα που ενημερώθηκε για τον έλεγχο να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Το ίδιο θα ήθελα να κάνει και η κ. Παγώνη. Είμαι μία έντιμη επαγγελματίας. Είμαι 16 χρόνια στον χώρο. Δεν έχω ούτε ένα πειθαρχικό. Έχω πολύ καλά σχόλια και ασκώ με πολύ μεγάλη αγάπη το επάγγελμά μου, το οποίο για μένα είναι λειτούργημα.», πρόσθεσε ακόμη κ. Καρυστιανού.

Γεωργιάδης: «Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στην Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή του στο X, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο ιατρείο της είναι ακόμη σε εξέλιξη.

«Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε χθες ότι “ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτε μεμπτό”. Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον ΙΣΘ, που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτε μεμπτό; Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του.