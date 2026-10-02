Τηλεθέαση (1/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Πέμπτης;

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|22,4%
|2
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|19,8%
|3
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|17,3%
|4
|ALPHA
|Happy Day
|15,4%
|5
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|11,9%
|6
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|9,8%
|7
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|7,4%
|8
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|3,2%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|20,2%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|16,2%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|13,8%
|4
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|12,6%
|5
|OPEN
|10 Παντού
|9,4%
|6
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|8,3%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|4,9%
|8
|STAR
|Stars System
|4,5%
|9
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|4,2%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|2,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|28,5%
|2
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα MEGA
|14,6%
|3
|ALPHA
|Happy Day
|14,6%
|4
|ANT1
|Καλημέρα Ελλάδα
|12,1%
|5
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|11,7%
|6
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|9%
|7
|ΕΡΤ1
|Νωρίς-Νωρίς
|5,6%
|8
|ΕΡΤNEWS
|Συνδέσεις
|2,4%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|15,9%
|2
|ANT1
|Το Πρωινό
|12,2%
|3
|MEGA
|Χαμογέλα και Πάλι!
|12%
|4
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|11,2%
|5
|ΣΚΑΪ
|Live You
|9,1%
|6
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν Σε Είδον
|5,3%
|7
|STAR
|Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
|5,2%
|8
|OPEN
|10 Παντού
|3,9%
|9
|STAR
|Stars System
|3,5%
|10
|ΕΡΤNEWS
|Newsroom
|0,8%