Τηλεθέαση (1/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί της Πέμπτης;

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Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10 Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 22,4% 2 ΣΚΑΪ Σήμερα 19,8% 3 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 17,3% 4 ALPHA Happy Day 15,4% 5 OPEN Ώρα Ελλάδος 11,9% 6 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 9,8% 7 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 7,4% 8 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 3,2%

Ζώνη 10-1 Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 20,2% 2 ΣΚΑΪ Live You 16,2% 3 ANT1 Το Πρωινό 13,8% 4 ALPHA Super Κατερίνα 12,6% 5 OPEN 10 Παντού 9,4% 6 MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 8,3% 7 STAR Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 4,9% 8 STAR Stars System 4,5% 9 ΕΡΤ1 Πρωίαν Σε Είδον 4,2% 10 ΕΡΤNEWS Newsroom 2,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10 Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό 1 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 28,5% 2 MEGA Κοινωνία Ώρα MEGA 14,6% 3 ALPHA Happy Day 14,6% 4 ANT1 Καλημέρα Ελλάδα 12,1% 5 ΣΚΑΪ Σήμερα 11,7% 6 OPEN Ώρα Ελλάδος 9% 7 ΕΡΤ1 Νωρίς-Νωρίς 5,6% 8 ΕΡΤNEWS Συνδέσεις 2,4%