Γιάννης Πλούταρχος για Γιώργο Μαζωνάκη: Ο κόσμος έδειξε πόσο τον λάτρευε

Ο Γιάννης Πλούταρχος μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και την λατρεία που του έδειξε ο κόσμος, ενώ απάντησε και στα σχόλια που έχουν γίνει για τους καλλιτέχνες που δεν ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day’», ο Γιάννης Πλούταρχος ανέφερε αρχικά ότι ετοιμάζεται να κάνει «κάποιες εμφανίσεις στην Κύπρο και μετά Θεσσαλονίκη όλον τον χειμώνα».

Ερωτηθείς για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ανέφερε: «Τι να σου πω τώρα; Δεν είναι πολύ λυπηρό πράγμα να φεύγει ένας άνθρωπος και ειδικά ένας τόσο αγαπητός συνάδελφος με τόσο όμορφα τραγούδια; Ο κόσμος έδειξε πόσο τον λάτρευε και πόσο τον αγαπούσαμε όλοι μας και τον σεβόμασταν».

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με τα σχόλια που έγιναν για όσους καλλιτέχνες δεν ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιάννης Πλούταρχος είπε: «Αυτά τώρα είναι μικροπρέπειες, όλα αυτά».

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