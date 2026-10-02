Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ: Θα συνεχιστούν οι καταιγίδες στην Κρήτη – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

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Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ με την πρόγνωση για την δοκιμαζόμενη από την κακοκαιρία να μην είναι ευοίωνη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και το Σάββατο (03-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Δείτε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή που βρίσκεστε