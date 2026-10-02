Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ: Θα συνεχιστούν οι καταιγίδες στην Κρήτη – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

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Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ με την πρόγνωση για την δοκιμαζόμενη από την κακοκαιρία να μην είναι ευοίωνη.

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Τι προβλέπεται για την Κρήτη – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με την πρόγνωση θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Μήνυμα 112 στο Ρέθυμνο, πού υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και το Σάββατο (03-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Δείτε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή που βρίσκεστε

 

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