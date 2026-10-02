Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά, με τον καιρό να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παροδικές νεφώσεις θα επιμείνουν στα ανατολικά και νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Προβλέπεται γενικά ήπιος καιρός. Θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξηθούν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι μερικώς νεφελώδης, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα βελτιωθεί, με παροδικές νεφώσεις και χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.

Σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών εξασθενούν και θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά.

Σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο θα παραμείνουν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στην Εύβοια, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις, κυρίως στη βόρεια Κρήτη, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειότερα τμήματα.

Στη Θεσσαλία η κακοκαιρία αποτελεί πλέον παρελθόν, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα ορεινά το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.