Κόρινθος: Αίσιο τέλος στο θρίλερ με ιστιοφόρο που έμεινε ακυβέρνητο – Σώοι οι 4 επιβαίνοντες

Αίσια κατάληξη είχε το θρίλερ με ιστιοφόρο που έμεινε ακυβέρνητο στον Κορινθιακό κόλπο, λόγω μηχανικής βλάβης.

Στο ιστιοφόρο επέβαιναν τέσσερις Ιταλοί, οι οποίοι οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Κορίνθου, ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι αρχές και διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι που έφταναν σε ένταση έως και τα 8 με 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά κάθε προσπάθεια ασφαλούς προσέγγισης του λιμανιού.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το Λιμεναρχείο Κορίνθου κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ δύο ρυμουλκά της Διώρυγας Κορίνθου έσπευσαν για συνδρομή. Τα πληρώματα των ρυμουλκών κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το ακυβέρνητο ιστιοφόρο, να το απομακρύνουν από το επικίνδυνο σημείο και να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Κορίνθου.

Η επιχείρηση προκάλεσε για αρκετή ώρα κινητικότητα στην περιοχή του λιμανιού, με την άμεση επέμβαση του Λιμεναρχείου και τη συνδρομή των δύο ρυμουλκών της Διώρυγας Κορίνθου να αποδεικνύονται καθοριστικές για την ασφαλή ολοκλήρωση του περιστατικού.