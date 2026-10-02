Σέρρες: Νεκρή εντοπίστηκε η ηλικιωμένη ύστερα από φωτιά σε μονοκατοικία

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική pirosvestiki, Πυροσβέστες
Φωτογραφία αρχείου
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Μία ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10) σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα που ανέσυραν την ηλικιωμένη, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 85χρονη.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

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