Axios: Οι ΗΠΑ ενισχύουν Σαουδική Αραβία και Κατάρ με Patriot ενόψει πιθανής επανέναρξης των επιχειρήσεων

Στην αποστολή δύο επιπλέον συστοιχιών πυραύλων Patriot προχώρησε τις τελευταίες εβδομάδες ο στρατός των ΗΠΑ, με στόχο την προστασία πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και υποδομών φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, όπως αποκαλύπτουν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια περιφερειακή πηγή.

Η κίνηση αυτή της Ουάσινγκτον αποσκοπεί στην επαναβεβαίωση της αμερικανικής δέσμευσης προς τους δύο συμμάχους της για την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών τους υποδομών, σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφασίσει να επανεκκινήσει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει την εκστρατεία βομβαρδισμών τις επόμενες εβδομάδες.

«Τώρα πρέπει να λάβω μια απόφαση: είτε το Ιράν υπογράφει τη συμφωνία, είτε δεν θα υπάρχει πλέον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το παρασκήνιο των πιέσεων από Ριάντ και Ντόχα

Στις αρχές Αυγούστου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε το ενδεχόμενο να εξαπολύσει μαζική επίθεση που περιελάμβανε πλήγματα στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ άσκησαν έντονες πιέσεις προκειμένου να τον μεταπείσουν.

Εξέφρασαν δε σοβαρότατες ανησυχίες ότι η Τεχεράνη θα απαντούσε με αντίποινα, πλήττοντας τις δικές τους εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι οι εκκλήσεις αυτές αποτέλεσαν βασικό λόγο για τον οποίο ο Τραμπ αποφάσισε τελικά να μην προχωρήσει στην επίθεση και να στραφεί, αντίθετα, σε μια εκστρατεία οικονομικής πίεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, τον περασμένο μήνα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απέστειλαν μία επιπλέον συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία κομβικής πετρελαϊκής εγκατάστασης, ενώ μία ακόμα συστοιχία εστάλη στο Κατάρ για τη θωράκιση εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Η υποστήριξη του Ριάντ θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι ΗΠΑ θα χρειαστούν την άδεια της Σαουδικής Αραβίας για τη χρήση του εναέριου χώρου της σε περίπτωση επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, θεωρείται απίθανο οι Σαουδάραβες να δώσουν το «πράσινο φως» αν αισθάνονται ότι οι πετρελαϊκές τους υποδομές παραμένουν απλήρωτες.

Ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Έλλειψη Patriot και τεράστια συγκέντρωση αμερικανικής ισχύος

Οι συστοιχίες Patriot και ιδιαίτερα οι πυραυλικοί αναχαιτιστές τους παρουσιάζουν σοβαρή έλλειψη μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Για να καλύψει τις ανάγκες στη Μέση Ανατολή, ο αμερικανικός στρατός μετέφερε συστοιχίες και αναχαιτιστές από άλλες περιφερειακές διοικήσεις, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΗΠΑ σε άλλα σημεία του πλανήτη.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη και στρατεύματα στην περιοχή ενόψει της πιθανής επανέναρξης των επιχειρήσεων.

Αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt : Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το αεροπλανοφόρο και η ομάδα κρούσης του αναχώρησαν «αθόρυβα» την Κυριακή από το Σαν Ντιέγκο με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή, όπου αναμένεται να φτάσουν γύρω στα μέσα Νοεμβρίου.

: Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το αεροπλανοφόρο και η ομάδα κρούσης του αναχώρησαν «αθόρυβα» την Κυριακή από το Σαν Ντιέγκο με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή, όπου αναμένεται να φτάσουν γύρω στα μέσα Νοεμβρίου. Αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush : Βρίσκεται ήδη στην περιοχή από τον Μάρτιο.

: Βρίσκεται ήδη στην περιοχή από τον Μάρτιο. Αεροπλανοφόρο USS George Washington: Μεταφέρθηκε από την Ιαπωνία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και βρίσκεται στη Μέση Ανατολή εδώ και περίπου έναν μήνα.

«Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε δυνητικά να διαθέτει έως και τρεις ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων. Πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη ισχύ πυρός», σχολίασε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν το Theodore Roosevelt θα αντικαταστήσει ένα από τα ήδη αναπτυγμένα αεροπλανοφόρα ή αν θα προστεθεί ως επιπλέον δύναμη.

Επιπλέον, η Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας Makin Island, η οποία περιλαμβάνει τρία αμφίβια πλοία και μεταφέρει χιλιάδες πεζοναύτες της 13ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, αναχώρησε τη Δευτέρα για τη Μέση Ανατολή.

Αναμένεται να φτάσει στην περιοχή έως τα τέλη Νοεμβρίου, όπου θα ενωθεί με άλλη αμφίβια ομάδα και μονάδα πεζοναυτών που έχουν αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες.