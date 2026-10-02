Νέα επίθεση των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος

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Διεθνή Νέα

Νέα επίθεση των Χούθι στη Σαουδική Αραβία
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Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση την πόλη Χαμίς Μουσάιτ, στη νότια Σαουδική Αραβία.

Η ανακοίνωση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα η συμμαχία είχε γνωστοποιήσει ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τέσσερα drones και δύο βαλλιστικούς πυραύλους που, σύμφωνα με την ίδια, εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι με στόχο την ίδια περιοχή.

Οι νέες αναχαιτίσεις σημειώνονται εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι. Το κίνημα των ανταρτών έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον στόχων στη σαουδαραβική επικράτεια.

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