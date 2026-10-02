Νέα επίθεση των Χούθι στη Σαουδική Αραβία – Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος

Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση την πόλη Χαμίς Μουσάιτ, στη νότια Σαουδική Αραβία.
Η ανακοίνωση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα η συμμαχία είχε γνωστοποιήσει ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τέσσερα drones και δύο βαλλιστικούς πυραύλους που, σύμφωνα με την ίδια, εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι με στόχο την ίδια περιοχή.
التحالف :
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط.
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 2, 2026
Οι νέες αναχαιτίσεις σημειώνονται εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι. Το κίνημα των ανταρτών έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον στόχων στη σαουδαραβική επικράτεια.
🇾🇪🇸🇦 Houthis reportedly targeted the Saudi-led coalition headquarters in Al-Shaab, in Aden’s Al Buraiqeh district, with at least six ballistic missiles and multiple kamikaze drones.
Sources said the strikes hit the Saudi forces commander’s office, weapons depots and a fuel… pic.twitter.com/8Geme9WrPs
— Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) October 2, 2026