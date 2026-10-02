Φρικιαστική γυναικοκτονία στο Κουίνς: Σκότωσε την 31χρονη σύντροφό του και λίγο αργότερα πήδηξε από την ταράτσα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Κουίνς της Νέας Υόρκης η υπόθεση θανάτου της 31χρονης Φιόνα Πρεμράτζι, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της στο Far Rockaway, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τις αρχές και πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο πρόσωπο, τον λαιμό και το σώμα της. Δίπλα της φέρεται να εντοπίστηκε και το όπλο της επίθεσης.

Ως πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση έχει αναφερθεί ο 32χρονος σύντροφός της. Λίγο μετά το περιστατικό, ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα του επταώροφου κτηρίου και βρέθηκε στην άκρη, προκαλώντας πανικό στους γείτονες.

Μάρτυρες περιέγραψαν δραματικές στιγμές, καθώς κάτοικοι προσπαθούσαν να τον πείσουν να απομακρυνθεί από το σημείο. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας φέρεται να κινήθηκε ακόμη πιο κοντά στην άκρη της ταράτσας, πριν τελικά πέσει στο έδαφος.

New York man stabbed his girlfriend to death in Queens before jumping off the roof of their apartment building. https://t.co/owLoUbufZs — Akademiks TV (@AkademiksTV) October 2, 2026

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σοβαρά τραυματισμένο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης δεν είχε απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν.

Η πτώση του άνδρα ήταν εκείνη που οδήγησε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις αρχές στην αποκάλυψη της σορού του θύματος. Ο διαχειριστής του κτιρίου φέρεται να ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι ο άνδρας διέμενε σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

«Τον φοβόταν και την είχε χτυπήσει»

Ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων από το οικογενειακό και γειτονικό περιβάλλον της 31χρονης.

Ο 69χρονος θείος της, ο οποίος παρουσιάστηκε ως Χάρι, υποστήριξε ότι η αδικοχαμένη γυναίκα διατηρούσε σχέση με τον άνδρα για περίπου έξι χρόνια και ότι του είχε μιλήσει για περιστατικά κακοποίησης.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα είχε φύγει στο παρελθόν από το σπίτι και είχε μείνει μαζί του, όμως στη συνέχεια επέστρεψε στη σχέση.

MAN SURVIVES ROOFTOP JUMP AFTER ALLEGEDLY KILLING GIRLFRIEND A 32-year-old man survived a rooftop jump after allegedly fatally stabbing his girlfriend, Pheona Premraji, 31, in their Far Rockaway apartment on September 30, according to police and law enforcement sources.… pic.twitter.com/KnVSfGYYV9 — Wick Gone Wild (@WickGoneWILD) October 2, 2026

«Την είχε χτυπήσει πολλές φορές», φέρεται να είπε, περιγράφοντας μια σχέση που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν επίσης ότι οι καβγάδες του ζευγαριού δεν ήταν άγνωστοι στη γειτονιά. Μία από τις γειτόνισσες υποστήριξε ότι είχαν κληθεί αρκετές φορές οι αστυνομικές αρχές εξαιτίας έντονων διαπληκτισμών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είχε τέσσερις καταγεγραμμένες διαμάχες με την αστυνομία, δύο από τις οποίες φέρεται να αφορούσαν την άτυχη γυναίκα.

Οι προηγούμενες καταγγελίες

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται τα δημοσιεύματα, σε ένα περιστατικό τον Απρίλιο ο άνδρας φέρεται να πέταξε στο πάτωμα τον υπολογιστή της Πρεμράτζι, ενώ εκείνη φέρεται να πέταξε το κινητό του.

Ένα ακόμη περιστατικό είχε καταγραφεί την παραμονή των Χριστουγέννων του 2020, όταν η αστυνομία κλήθηκε για έντονο καβγά που φέρεται να αφορούσε τη σχέση του ζευγαριού.

Οι αρχές φέρεται επίσης να είχαν κληθεί σε περιστατικό που αφορούσε συγγενή του άνδρα, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε τραυματιστεί στο στόμα.

«Ήταν πάντα εκεί για την οικογένειά της»

Πέρα από τις καταγγελίες για την προσωπική της ζωή, συγγενείς του θύματος μιλούν για μια γυναίκα ιδιαίτερα δεμένη με την οικογένειά της.

Ο ξάδελφός της, Ακμπάρ Χαν, 47 ετών, δήλωσε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί της μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Περιέγραψε την 31χρονη ως άνθρωπο που παρέμενε κοντά στους δικούς της και φρόντιζε να περνά χρόνο μαζί τους.

Ιδιαίτερα στενή ήταν η σχέση της με τον πατέρα της, ο οποίος, σύμφωνα με τον Χαν, την είχε φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Γουιάνα όταν ήταν παιδί και εργάστηκε σκληρά για να της προσφέρει εκπαίδευση και μια καλύτερη ζωή.

Τώρα, η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τραγωδία που, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, έχει συγκλονίσει τόσο τους συγγενείς όσο και τους κατοίκους της πολυκατοικίας στο Far Rockaway.

Η αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 31χρονης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να διευκρινιστεί και η κατάσταση του 32χρονου άνδρα που νοσηλευόταν μετά την πτώση του από την ταράτσα.