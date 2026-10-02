Σαουδική Αραβία: Επίθεση των Χούθι σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Μεδίνα

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι αντάρτες Χούθι επιτέθηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεδίνα αυτήν την εβδομάδα, θέτοντας εκτός λειτουργίας έναν μετασχηματιστή, κάτι που οι Χούθι διαψεύδουν. Η επίθεση φέρεται να στόχευσε σταθμό που ηλεκτροδοτεί το Τέμενος του Προφήτη, ενώ ανάλογο περιστατικό με διάψευση είχε συμβεί και πριν από δύο εβδομάδες κοντά στη Μέκκα.

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Διεθνή Νέα

ΧΟΥΘΙ - ΥΕΜΕΝΗ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AFP
ΧΟΥΘΙ - ΥΕΜΕΝΗ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε επίθεση των Χούθι σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεδίνα, θέτοντας εκτός λειτουργίας έναν μετασχηματιστή.
  • Το πρακτορείο Saba των Χούθι διέψευσε την επίθεση, όμως ο συνασπισμός επιμένει ότι συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους επιβεβαιώνουν την εμπλοκή τους.
  • Ο σταθμός ηλεκτροδοτεί το Τέμενος του Προφήτη, έναν από τους ιερότερους χώρους του Ισλάμ. Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο εβδομάδες αναχαιτίστηκε drone των Χούθι κοντά στη Μέκκα.

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Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που πολεμά τους Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε απόψε ότι οι αντάρτες επιτέθηκαν σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεδίνα αυτήν την εβδομάδα και έθεσαν εκτός λειτουργίας έναν μετασχηματιστή, χωρίς πάντως να επηρεαστεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

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Το πρακτορείο Saba των Χούθι, επικαλούμενο μια στρατιωτική πηγή, διέψευσε ότι η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση σε σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεδίνα.

Ο συνασπισμός ωστόσο λέει ότι από την εξέταση των συντριμμιών ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους επιβεβαιώνεται η εμπλοκή των Χούθι στην επίθεση. Όπως ανέφερε, ο σταθμός αυτός ηλεκτροδοτεί το Τέμενος του Προφήτη, έναν από τους ιερότερους χώρους του Ισλάμ.

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Πριν από δύο εβδομάδες η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι στα νότια της Μέκκας, λίγο πριν εισέλθει σε απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την πόλη. Και σε αυτήν την περίπτωση οι Χούθι διέψευσαν ότι στόχευσαν τη Μέκκα ή οποιανδήποτε άλλη ιερή τοποθεσία.

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