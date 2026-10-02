Σαουδική Αραβία: Επίθεση των Χούθι σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Μεδίνα

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Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που πολεμά τους Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε απόψε ότι οι αντάρτες επιτέθηκαν σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεδίνα αυτήν την εβδομάδα και έθεσαν εκτός λειτουργίας έναν μετασχηματιστή, χωρίς πάντως να επηρεαστεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Το πρακτορείο Saba των Χούθι, επικαλούμενο μια στρατιωτική πηγή, διέψευσε ότι η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση σε σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεδίνα.

Ο συνασπισμός ωστόσο λέει ότι από την εξέταση των συντριμμιών ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους επιβεβαιώνεται η εμπλοκή των Χούθι στην επίθεση. Όπως ανέφερε, ο σταθμός αυτός ηλεκτροδοτεί το Τέμενος του Προφήτη, έναν από τους ιερότερους χώρους του Ισλάμ.

Πριν από δύο εβδομάδες η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι στα νότια της Μέκκας, λίγο πριν εισέλθει σε απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από την πόλη. Και σε αυτήν την περίπτωση οι Χούθι διέψευσαν ότι στόχευσαν τη Μέκκα ή οποιανδήποτε άλλη ιερή τοποθεσία.