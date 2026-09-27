Σαουδική Αραβία: Κλειστά σχολεία και εξ αποστάσεως μαθήματα στο Ριάντ υπό τον φόβο επιθέσεων από τους Χούθι

Για μία εβδομάδα τα σχολεία του Ριάντ θα μείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως, εξαιτίας της αναζωπύρωσης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας. Αν και δεν δόθηκε επίσημη αιτιολόγηση από το Υπουργείο Παιδείας, η ξαφνική αυτή απόφαση ακολουθεί την πρόσφατη αναχαίτιση drones και βαλλιστικών πυραύλων, εν μέσω γενικότερων περιφερειακών εντάσεων.

«Μόλις ενημερωθήκαμε από τις σαουδαραβικές αρχές ότι τα σχολεία θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά όλη την εβδομάδα», αναφέρεται στα email τα οποία εστάλησαν στους γονείς των μαθητών, σύμφωνα με το AFP. «Πρόκειται για απόφαση της τελευταίας στιγμής. Δεν έχουμε ουδεμία ιδέα για το τι συμβαίνει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Λιβανέζος μετανάστης που ζει στο Ριάντ.

Νέες επιθέσεις των Χούθι…

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν το Σάββατο (25/09) νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο το Ριάντ αλλά και το Χαμίς Μουσάιτ, μία πόλη στα νοτιοδυτικά όπου βρίσκεται σημαντική αεροπορική βάση. Οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη.

Ύστερα από χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, η Υεμένη βυθίστηκε ξανά τον Ιούλιο στον πόλεμο, καθώς άρχισαν εκ νέου οι εχθροπραξίες ανάμεσα στους αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν και έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σαναά και την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που ελέγχει μεγάλο μέρος της νότιας και της ανατολικής Υεμένης και υποστηρίζεται από στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.