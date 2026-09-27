Πλάκα: Έγκυος μεταξύ των νεκρών, δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου εντοπίστηκε η σορός της 76χρονης – Τα σενάρια που εξετάζονται για την έκρηξη

Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση της έκρηξης στην Πλάκα δίνει το γεγονός ότι το ένα ζευγάρι των Αμερικανών, που έμενε στον πρώτο όροφο του οικήματος της οδού Λυσικράτους μέσω κράτησης που είχαν κάνει στο διαμέρισμα με βραχυχρόνια μίσθωση, βρισκόταν στον μήνα του μέλιτος και σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε τον τρίτο μήνα κύησης.

Δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας ενώ καίριες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις έξι σορούς.

Η περιοχή περιφρουρείται ενώ αναμένεται και αυτοψία σε παρακείμενα κτίρια. Η διαρροή φυσικού αερίου φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο σενάριο της φονικής έκρηξης που, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Πάντως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα.

Η «μοναδική» παροχή αερίου

Οι ενδείξεις που υπάρχουν από την έως τώρα έρευνα των Αρχών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ERTNEWS, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ήταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου.

Στον πρώτο όροφο, υπήρχε παλιότερα αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει τη διακοπή του όπως και έγινε.

Το φυσικό αέριο φαίνεται πως χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι για τη θέρμανση και την κουζίνα. Ο μικρός λέβητας έως τώρα δεν έχει βρεθεί, παρά μόνο σωληνώσεις. Εκτιμάται λοιπόν, πως κάποια στιγμή ίσως κατά την διάρκεια της νύχτας, τέθηκε σε λειτουργία η κουζίνα και δεν έγινε σωστή διακοπή ή υπήρξε διαρροή. Κομβική χαρακτήρισαν ειδικοί την παλαιότητα του κτιρίου.

Η σορός της 76χρονης δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου

Υπήρξε συνεχής παροχή αερίου στον χώρο, μέχρι που έφτασε έως το 15% συγκέντρωσης στον χώρο ώστε να δημιουργηθεί το εκρηκτικό μείγμα και από έναν σπινθηρισμό, όταν πήγε ενδεχομένως στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως, προκλήθηκε η έκρηξη. Η σορός της βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου.

«Υπάρχουν πραγματογνώμονες που συλλέγουν τα στοιχεία, όλα τα ευρήματα έχει οριστεί να πάνε σε συγκεκριμένο χώρο και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οφείλεται σε αέριο», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμή

«Επειδή αναφέρθηκε οσμή αερίου, στον τόπο του συμβάντος ζητήθηκε, και προσήλθαν στο σημείο, υπάλληλοι της εταιρείας Enaon EDA, η οποία μάλιστα έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Τονίζεται ότι, πριν από την έκρηξη, στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή», ανέφερε ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού – Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το φυσικό αέριο συγκεντρώνεται προς τα πάνω και το υγραέριο προς τα κάτω.

Η έκρηξη και το ωστικό κύμα δείχνουν πως έγιναν προς τα πάνω, κάτι που ενισχύει την εκδοχή για το φυσικό αέριο. Ως προς την πλήρη κατάρρευση του κτιρίου θεωρούν οι Αρχές ότι οφείλεται και στην παλαιότητα της οικοδομής.

«Εκτιμούν ότι έγινε από φυσικό αέριο. Το κτίριο δεν ήταν σύγχρονο, είχε μεγάλη τρωτότητα, δεν είχε φέροντα οργανισμό, είχε τούβλα τα οποία μόνα τους είναι πολύ ευαίσθητα σε μία τέτοια διαδικασία», ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας, Πρόεδρος ΟΑΣΠ.

Τα σενάρια που εξαιρούνται

Τα σενάρια που από την συνεχιζόμενη έρευνα τείνουν να εξαιρεθούν είναι της φιάλης προπανίου αφού δεν υπάρχει ανάλογο εύρημα.

Επίσης δεν προέκυψε διαρροή από άλλο σημείο ή γειτονικό κτίριο που να βρήκε διαφυγή στο τριώροφο της Λυσικράτους, κάτι που είχε γίνει το 2022 στην Λ. Συγγρού . Επίσης φαίνεται να έγινε το ακριβώς αντίστροφο με τις συνθήκες που επικράτησαν το εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», αφού η διαρροή φαίνεται πως ήταν στον ίδιο χώρο που έγινε και η έκρηξη.

Αύριο αναλυτικοί έλεγχοι της Πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων

Περισσότερο αναλυτικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν από αύριο, Δευτέρα, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των παρακείμενων κατασκευών.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων παραμένει στην περιοχή και πραγματοποίησε έναν πρώτο έλεγχο, δίνοντας παράλληλα οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθούν οι εργασίες στα χαλάσματα.