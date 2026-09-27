Η νέα εποχή της Ελληνικής Εφεδρείας: Πώς ο Ενεργός Εθελοντής αλλάζει τα δεδομένα στην Άμυνα – Δείτε εικόνες

Από 21 έως 26 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας», πραγματοποιήθηκε μετεκπαίδευση Εφέδρων Οπλιτών στο 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων (1ο ΚΕΜΕΦ) στον Αυλώνα, στο 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας και στη Β΄ Μοίρα Καταδρομών (Β΄ΜΚ/Δ) στη Νάουσα. Η αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο διαχείρισης των Εφέδρων και η τακτική των μετεκπαιδεύσεων φέρνει τον πολίτη – οπλίτη, έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε απειλή.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η υλοποίηση του θεσμού της «Ενεργής Εθελοντικής Εφεδρείας» σηματοδοτεί μια βαθιά τομή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μέσω στοχευμένων προγραμμάτων μετεκπαίδευσης σε σύγχρονα Κέντρα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επενδύει στον πολλαπλασιαστή ισχύος που ακούει στο όνομα Έλληνας πολίτης-οπλίτης, μετατρέποντας τη θεωρία της εθνικής ασφάλειας σε απτή, επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αντιλαμβανόμενο τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις τεχνολογικές ανατροπές στο σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων, προχωρά σε μια ολική επανασχεδίαση του αμυντικού δόγματος της χώρας. Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής, η οποία ξεδιπλώνεται σταθερά στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», βρίσκεται η πεποίθηση ότι οι παραδοσιακοί σχηματισμοί εν καιρώ ειρήνης δεν αρκούν εάν δεν πλαισιώνονται από μια άρτια εκπαιδευμένη, ευέλικτη και άμεσα διαθέσιμη εφεδρεία.

Όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας, «η εποχή κατά την οποία ο έφεδρος θυμόταν τη θητεία του μόνο κατά τη διάρκεια τυπικών επιστρατεύσεων έχει οριστικά παρέλθει». Σήμερα, η νέα εφεδρεία δεν αποτελεί απλώς μια στατική εφεδρική δύναμη χαρτιού, αλλά έναν ζωντανό οργανισμό που αναπνέει μαζί με τις ενεργές μονάδες του Ελληνικού Στρατού. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει πως το πολυτιμότερο κεφάλαιο των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένει το ανθρώπινό τους δυναμικό, αρκεί αυτό να τροφοδοτείται διαρκώς με σύγχρονη γνώση και να διατηρείται σε υψηλότατο επίπεδο ετοιμότητας.

Νέα δόγματα

Η πρόσφατη μετεκπαίδευση εφέδρων οπλιτών που πραγματοποιήθηκε στα Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφέδρων στον Αυλώνα και στο Λιτόχωρο, καθώς και στη θρυλική Β΄ Μοίρα Καταδρομών στη Νάουσα, απέδειξε περίτρανα τη στροφή προς τα απαιτητικά πρότυπα του σύγχρονου πολέμου.

Οι Έλληνες έφεδροι δεν κλήθηκαν απλώς να αναλώσουν χρόνο σε θεωρητικές διαλέξεις, αλλά βρέθηκαν στην καρδιά της δράσης, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις που καθορίζουν την έκβαση των σύγχρονων συγκρούσεων.

Αντικείμενα όπως οι Πρώτες Βοήθειες στη μάχη, γνωστές διεθνώς ως TCCC, προσφέρουν στους εφέδρους την κρίσιμη ικανότητα να σώζουν ζωές κάτω από πυρά, εφαρμόζοντας πρωτόκολλα ταχείας διαχείρισης τραυμάτων.

Παράλληλα, η εκπαίδευση στη χρήση και στην αντιμετώπιση των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων, δηλαδή των γνωστών σε όλους μας drone, αποδεικνύει ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις προσαρμόζονται αστραπιαία στα διδάγματα των σύγχρονων πολέμων, όπου η εναέρια επιτήρηση και η ασύμμετρη απειλή κυριαρχούν. Η αξιοποίηση προηγμένων εξομοιωτών βολής συμπληρώνει το παζλ, προσφέροντας τη δυνατότητα εξάσκησης σε απόλυτα ρεαλιστικά σενάρια χωρίς περιορισμούς πυρομαχικών, ενισχύοντας τη μυϊκή μνήμη και την τακτική αντίληψη των συμμετεχόντων.

Η εθελοντική κουλτούρα

Η επιτυχία του νέου θεσμού δεν βασίζεται αποκλειστικά στα όπλα και στα πεδία βολής, αλλά στη θεμελιακή αλλαγή νοοτροπίας που καλλιεργείται μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης. Με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κάθε έφεδρος έχει πλέον τη δυνατότητα να δηλώνει εθελοντικά συμμετοχή, καταγράφοντας παράλληλα τις εξειδικευμένες δεξιότητες και τα επαγγελματικά του προσόντα που αποκτήθηκαν στην πολιτική του ζωή.

Αυτή η βάση δεδομένων επιτρέπει στο Γενικό Επιτελείο να αξιοποιεί τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού επιστράτευσης. Το γεγονός ότι χιλιάδες πολίτες ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό, αφιερώνοντας τον προσωπικό και επαγγελματικό τους χρόνο σε πολυήμερες ασκήσεις, καταδεικνύει το υψηλό αίσθημα ευθύνης και πατριωτισμού που διακατέχει την ελληνική κοινωνία.

Ο πολίτης-οπλίτης δεν προσέρχεται επειδή το επιβάλλει μια τυπική υποχρέωση, αλλά επειδή αντιλαμβάνεται την προσωπική του συμμετοχή ως καθήκον απέναντι στην ασφάλεια της πατρίδας.

Επιχειρησιακή επαύξηση

Η απονομή του διακριτικού σήματος του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου» στους εφέδρους που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προγράμματα μετεκπαίδευσης αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή τυπική επιβράβευση. Συνιστά ένα έμπρακτο σύμβολο τιμής, το οποίο αναγνωρίζει την αυταπάρνηση, τον κόπο και το μεράκι όσων επιλέγουν να παραμένουν μάχιμοι και έτοιμοι ανά πάσα στιγμή.

Αυτό το σήμα στη στολή αποτελεί απόδειξη ότι η εφεδρεία στην Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα τροχιά, όπου η ποιότητα υπερισχύει της ποσότητας και η ουσιαστική γνώση αντικαθιστά τη γραφειοκρατία. Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων θωρακίζεται ουσιαστικά, καθώς δημιουργείται μια εφεδρική δεξαμενή προσωπικού ικανή να ενταχθεί αψεγάδιαστα στους ενεργούς σχηματισμούς από την πρώτη κιόλας κρίσιμη ώρα.

Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού χτίζουν ένα αδιαπέραστο τείχος αποτροπής, στέλνοντας μήνυμα ετοιμότητας, αποφασιστικότητας και πλήρους προσαρμογής στις απαιτήσεις του αύριο.

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