Μπρούνο Κραμ: Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 58 ετών ο μουσικός – Κατέρρευσε έπειτα από συναυλία στη Γρανάδα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της gothic και dark σκηνής, ο Μπρούνο Κραμ πέθανε σε ηλικία 58 ετών, την ώρα που βρισκόταν στο καμαρίνι του κατά τη συναυλία του στη Γρανάδα της Ισπανίας.

Ο μουσικό ς κατέρρευσε λίγο μετά την εμφάνιση του συγκροτήματος, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε παραπονεθεί για δύσπνοια πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και αστυνομικές δυνάμεις, όμως παρά τις προσπάθειες ανάνηψης δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Οι Αρχές εκτιμούν πως ο θάνατος οφείλεται σε φυσικά αίτια.

Τον θάνατο του μουσικού επιβεβαίωσε και ο διοργανωτής της συναυλίας, Distortiongirl Eventos, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BLACKS PHOTOGRAPHY (@blacksouls.photography)

«Συντετριμμένος πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Μπρούνο Κραμ, μέλος των Das Ich, πέθανε μετά τη συναυλία του στη Γρανάδα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο για εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο θάνατός του προκάλεσε κινητοποίηση των ισπανικών Αρχών, ωστόσο, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, δεν ξεκίνησε ποινική έρευνα από την ισπανική Εθνική Αστυνομία. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μεταφορά της σορού του στη Γερμανία, όπου αναμένεται να γίνει η ταφή του.