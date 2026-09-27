Βρετανία: Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Λίβερπουλ – Κάλεσμα για κυρώσεις στο Ισραήλ και τερματισμό της βρετανικής στρατιωτικής στήριξης, δείτε βίντεο

Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε στο Λίβερπουλ, με τους συμμετέχοντες να καλούν τη βρετανική κυβέρνηση να τερματίσει τη στήριξή της προς το Ισραήλ και να επιβάλει κυρώσεις. Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια ανακοινώσεων της βρετανικής κυβέρνησης για νέα μέτρα κατά Ισραηλινών εποίκων και απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από εποικισμούς.

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Διεθνή Νέα

Βρετανία, Λίβερπουλ, διαδήλωση για την Παλαιστίνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε στο Λίβερπουλ, με τους συμμετέχοντες να καλούν τη βρετανική κυβέρνηση να τερματίσει τη στήριξή της προς το Ισραήλ και να επιβάλει κυρώσεις.
  • Τη συγκέντρωση συνδιοργάνωσαν πολλές φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις, ενισχύοντας το κάλεσμα για τερματισμό της βρετανικής στρατιωτικής στήριξης.
  • Η κινητοποίηση έρχεται καθώς η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει νέα μέτρα κατά Ισραηλινών εποίκων, απαγόρευση εισαγωγών από εποικισμούς και απόρριψη αιτήσεων για εξαγωγές όπλων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ισραηλινή κατοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε έξω από το St George’s Hall στο Λίβερπουλ, με τους συμμετέχοντες να κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «Free Palestine» και «Stop Arming Israel».

Οι διαδηλωτές κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να τερματίσει τη στήριξή της προς το Ισραήλ, να επιβάλει άμεσα κυρώσεις και να στηρίξει τα αιτήματα των Παλαιστινίων. Ορισμένοι συμμετέχοντες φορούσαν κεφίγιες, ενώ μεγάλες παλαιστινιακές σημαίες υψώθηκαν πάνω από το πλήθος.

Τη συγκέντρωση συνδιοργάνωσαν, μεταξύ άλλων, η Εκστρατεία Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη (Palestine Solidarity Campaign), η Συμμαχία «Σταματήστε τον Πόλεμο» (Stop the War Coalition), οι «Φίλοι του Αλ-Άκσα» (Friends of Al-Aqsa), η Μουσουλμανική Ένωση Βρετανίας (Muslim Association of Britain), το Παλαιστινιακό Φόρουμ στη Βρετανία (Palestinian Forum in Britain) και η Εκστρατεία για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό (Campaign for Nuclear Disarmament), με τη συμμετοχή και τοπικών φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ενώ η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει νέα μέτρα κατά Ισραηλινών εποίκων, επικαλούμενη την επέκταση των εποικισμών και τη βία κατά Παλαιστινίων.

Παράλληλα, το Λονδίνο έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να απαγορεύσει τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και να επιβάλει κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των εποικισμών.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι θα απορρίπτει αιτήσεις για άδειες εξαγωγής όπλων και εξοπλισμού που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συνέχιση της ισραηλινής κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών.

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