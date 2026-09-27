Βρετανία: Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Λίβερπουλ – Κάλεσμα για κυρώσεις στο Ισραήλ και τερματισμό της βρετανικής στρατιωτικής στήριξης, δείτε βίντεο

Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε έξω από το St George’s Hall στο Λίβερπουλ, με τους συμμετέχοντες να κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «Free Palestine» και «Stop Arming Israel».
Οι διαδηλωτές κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να τερματίσει τη στήριξή της προς το Ισραήλ, να επιβάλει άμεσα κυρώσεις και να στηρίξει τα αιτήματα των Παλαιστινίων. Ορισμένοι συμμετέχοντες φορούσαν κεφίγιες, ενώ μεγάλες παλαιστινιακές σημαίες υψώθηκαν πάνω από το πλήθος.
Thousands marched in solidarity with Palestine in Liverpool, heading to the Labour Party conference to demand the government implement full sanctions on Israel and stop arming its genocide and apartheid. pic.twitter.com/uqF4LzGO4E
— Quds News Network (@QudsNen) September 27, 2026
Τη συγκέντρωση συνδιοργάνωσαν, μεταξύ άλλων, η Εκστρατεία Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη (Palestine Solidarity Campaign), η Συμμαχία «Σταματήστε τον Πόλεμο» (Stop the War Coalition), οι «Φίλοι του Αλ-Άκσα» (Friends of Al-Aqsa), η Μουσουλμανική Ένωση Βρετανίας (Muslim Association of Britain), το Παλαιστινιακό Φόρουμ στη Βρετανία (Palestinian Forum in Britain) και η Εκστρατεία για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό (Campaign for Nuclear Disarmament), με τη συμμετοχή και τοπικών φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.
Pro-Palestine protesters marched on Labour’s annual conference in Liverpool, calling for an end to UK arms sales to Israel and the imposition of sanctions.
The protest follows Labour’s sanctions on Israeli settlements, but demonstrators say the measures do not go far enough. pic.twitter.com/ZSkBEAQ0Mb
— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 26, 2026
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ενώ η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει νέα μέτρα κατά Ισραηλινών εποίκων, επικαλούμενη την επέκταση των εποικισμών και τη βία κατά Παλαιστινίων.
🔴Des milliers dpersn défilent pr la Palestine à Liverpool jsqu’à la conférence du Labour pr exiger que leur gouv impose dsanctions complètes contre §ratHELL et cesse d’armer leur géno et leur apartheid. Ls Palestiniens ne peuvent ps vivre avc demi-mesures pic.twitter.com/Ee93RR2I6m
— So What Else☝️🗝 (@SoMystik) September 26, 2026
Παράλληλα, το Λονδίνο έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να απαγορεύσει τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και να επιβάλει κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των εποικισμών.
Η βρετανική κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι θα απορρίπτει αιτήσεις για άδειες εξαγωγής όπλων και εξοπλισμού που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συνέχιση της ισραηλινής κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών.
Protesters in Liverpool march ahead of Andy Burnham’s first labour conference, demanding a full arms embargo and tougher UK sanctions on Israel.
Al Jazeera’s Milena Veselinovic reports. pic.twitter.com/k4DL8le0im
— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 26, 2026