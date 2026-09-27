Βρετανία: Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Λίβερπουλ – Κάλεσμα για κυρώσεις στο Ισραήλ και τερματισμό της βρετανικής στρατιωτικής στήριξης, δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε έξω από το St George’s Hall στο Λίβερπουλ, με τους συμμετέχοντες να κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «Free Palestine» και «Stop Arming Israel».

Οι διαδηλωτές κάλεσαν τη βρετανική κυβέρνηση να τερματίσει τη στήριξή της προς το Ισραήλ, να επιβάλει άμεσα κυρώσεις και να στηρίξει τα αιτήματα των Παλαιστινίων. Ορισμένοι συμμετέχοντες φορούσαν κεφίγιες, ενώ μεγάλες παλαιστινιακές σημαίες υψώθηκαν πάνω από το πλήθος.

Τη συγκέντρωση συνδιοργάνωσαν, μεταξύ άλλων, η Εκστρατεία Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη (Palestine Solidarity Campaign), η Συμμαχία «Σταματήστε τον Πόλεμο» (Stop the War Coalition), οι «Φίλοι του Αλ-Άκσα» (Friends of Al-Aqsa), η Μουσουλμανική Ένωση Βρετανίας (Muslim Association of Britain), το Παλαιστινιακό Φόρουμ στη Βρετανία (Palestinian Forum in Britain) και η Εκστρατεία για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό (Campaign for Nuclear Disarmament), με τη συμμετοχή και τοπικών φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ενώ η βρετανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει νέα μέτρα κατά Ισραηλινών εποίκων, επικαλούμενη την επέκταση των εποικισμών και τη βία κατά Παλαιστινίων.

🔴Des milliers dpersn défilent pr la Palestine à Liverpool jsqu’à la conférence du Labour pr exiger que leur gouv impose dsanctions complètes contre §ratHELL et cesse d’armer leur géno et leur apartheid. Ls Palestiniens ne peuvent ps vivre avc demi-mesures pic.twitter.com/Ee93RR2I6m — So What Else☝️🗝 (@SoMystik) September 26, 2026

Παράλληλα, το Λονδίνο έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να απαγορεύσει τις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται σε ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και να επιβάλει κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των εποικισμών.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει επίσης δηλώσει ότι θα απορρίπτει αιτήσεις για άδειες εξαγωγής όπλων και εξοπλισμού που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συνέχιση της ισραηλινής κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών.