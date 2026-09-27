Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δύο μελών της Χαμάς σε ξεχωριστά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δύο μελών της Χαμάς, των Ιμπραήμ Φάουζι Ισμαήλ Μόχσεν και Μοχάμεντ Κάμελ Σουλεϊμάν Μόχσεν, σε δύο ξεχωριστά πλήγματα που σημειώθηκαν την Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας. Ο 36χρονος Ιμπραήμ Μόχσεν, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, σκοτώθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ενώ ο ισχυρισμός του ισραηλινού στρατού για συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της Χαμάς δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δύο μελών της Χαμάς σε δύο ξεχωριστά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.
  • Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν την Παρασκευή, με τους νεκρούς να ταυτοποιούνται ως Ιμπραήμ Φάουζι Ισμαήλ Μόχσεν και Μοχάμεντ Κάμελ Σουλεϊμάν Μόχσεν.
  • Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι δύο άνδρες συμμετείχαν σε δραστηριότητες της Χαμάς, χωρίς ο συγκεκριμένος ισχυρισμός να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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Τον θάνατο δύο μελών της Χαμάς σε δύο ξεχωριστά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν την Παρασκευή, με τον ισραηλινό στρατό να ταυτοποιεί τους νεκρούς ως Ιμπραήμ Φάουζι Ισμαήλ Μόχσεν και Μοχάμεντ Κάμελ Σουλεϊμάν Μόχσεν.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές, ο 36χρονος Ιμπραήμ Μόχσεν σκοτώθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους την ώρα που επισκεπτόταν τον τάφο του αδελφού του, Χαλίλ, στο κοιμητήριο αλ-Σαουάρχα.

Ο Χαλίλ Μόχσεν είχε σκοτωθεί στις 11 Μαΐου 2024 στην περιοχή Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι δύο άνδρες συμμετείχαν σε δραστηριότητες της Χαμάς, χωρίς ο συγκεκριμένος ισχυρισμός να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Πηγή: Al Jazeera

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