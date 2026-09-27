Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δύο μελών της Χαμάς σε ξεχωριστά πλήγματα

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Τον θάνατο δύο μελών της Χαμάς σε δύο ξεχωριστά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν την Παρασκευή, με τον ισραηλινό στρατό να ταυτοποιεί τους νεκρούς ως Ιμπραήμ Φάουζι Ισμαήλ Μόχσεν και Μοχάμεντ Κάμελ Σουλεϊμάν Μόχσεν.

🔴 The IDF reports the killing of two Hamas operatives in separate strikes in Gaza: Ibrahim Fuzi Ismail Muhsan in Nuseirat and Muhammad Kamel Suleiman Muhsan in Khan Younis. Stay updated on critical developments like this with https://t.co/ywukcUW9tj, where our AI filters out… Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΔΥΠΑ: 103 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Οκτώβριο — Open Source Intelligence (@osint42) September 26, 2026

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το οποίο επικαλείται τοπικές πηγές, ο 36χρονος Ιμπραήμ Μόχσεν σκοτώθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους την ώρα που επισκεπτόταν τον τάφο του αδελφού του, Χαλίλ, στο κοιμητήριο αλ-Σαουάρχα.

Ο Χαλίλ Μόχσεν είχε σκοτωθεί στις 11 Μαΐου 2024 στην περιοχή Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι δύο άνδρες συμμετείχαν σε δραστηριότητες της Χαμάς, χωρίς ο συγκεκριμένος ισχυρισμός να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Πηγή: Al Jazeera