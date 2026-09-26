Παρίσι: Ξεπέρασαν τους 700.000 οι πιστοί που παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία – Το μήνυμα ειρήνης του Πάπα Λέοντα

Με μια επίδειξη ισχύος και πνευματικής συσπείρωσης που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί κατακλύζουν το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, μετατρέποντας την καρδιά του Παρισιού σε ένα απέραντο υπαίθριο προσκύνημα.

Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Γαλλία εξελίσσεται σε ένα κομβικό σημείο αναφοράς, καθώς ο Αμερικανός Ποντίφικας επιχειρεί να επανασυνδέσει την Ευρώπη με τις χριστιανικές της ρίζες, στέλνοντας, παράλληλα, ένα ηχηρό, παγκόσμιο μήνυμα για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής ανάπτυξης.

Το Βατικανό υπολόγισε ότι 700.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για τη Λειτουργία του Σαββάτου (26/9/026), γεγονός που μαρτυρά τη διαρκή επιρροή του Καθολικισμού στη Γαλλία, παρά τη ραγδαία μείωση της προσέλευσης στις εκκλησίες.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν την εμβληματική λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι για τη μεγάλη υπαίθρια Λειτουργία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ το Σάββατο — μια ένδειξη της διαρκούς απήχησης της Καθολικής Εκκλησίας, σε μια χώρα που υπήρξε κάποτε σθεναρά καθολική, αλλά πλέον είναι και επισήμως κοσμικό κράτος.

Ο Αμερικανός Ποντίφικας χαιρέτισε τα ζητωκραυγάζοντα πλήθη που ανέμιζαν σημαίες μέσα από το «παπακινητό» (popemobile) κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής 2 χιλιομέτρων κατά μήκος της λεωφόρου, η οποία κατέληγε στην Πλατεία Ομονοίας (Place de la Concorde) για τη Θεία Λειτουργία — στην καρδιά του Παρισιού και σύμβολο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Το Βατικανό υπολόγισε ότι παρευρέθηκαν 700.000 άνθρωποι — περισσότεροι από τους 600.000 που είχαν εγγραφεί εκ των προτέρων. Η προσέλευση αυτή επιβεβαίωσε τη διαρκή επιρροή της Εκκλησίας στη Γαλλία, παρά τη σημαντική μείωση του εκκλησιασμού τις τελευταίες δεκαετίες και τις τάσεις εκκοσμίκευσης που έχουν ερημώσει τις εκκλησίες σε όλη την Ευρώπη.

Video highlights: Pope Leo presides over Mass for 700,000 people in Paris’ Place de la Concorde pic.twitter.com/Kw7WxIiYwV — Vatican News (@VaticanNews) September 26, 2026

Στο κήρυγμά του, ο Λέων ζήτησε από τους παριστάμενους να μην κρατούν την πίστη τους μόνο για τους εαυτούς τους. «Αφήστε την να ξεχειλίσει, ώστε όποιον συναντάτε να αναζωογονείται και να ξεδιψά», ανέφερε.

«Από αυτή την πανέμορφη πόλη του Παρισιού, προσεύχομαι θερμά ώστε το ζωντανό νερό του Αγίου Πνεύματος να ρεύσει σε ολόκληρη τη Γαλλία», δήλωσε.

Σύμφωνα με το NBC News, αν και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας απέκλεισαν το κέντρο του Παρισιού από την κυκλοφορία των οχημάτων, η εορταστική ατμόσφαιρα προσέλκυσε ανθρώπους διαφόρων θρησκευμάτων, αλλά και μη πιστούς. Ο ενθουσιασμός αγκάλιασε όλες τις γενιές. Πολλοί έφεραν δεκάδες μωρά και μικρά παιδιά από το πλήθος, ώστε ο Πάπας Λέων να τα χαϊδέψει στο κεφάλι, καθώς περνούσε αργά με το όχημά του.

Pope Leo XIV repeatedly stops along Paris’ Champs-Élysées to bless babies as cheering crowds press toward the route. Volunteers also bring children and people with disabilities forward for blessings while chants of the pope’s name echo through the streets. Hundreds of thousands… pic.twitter.com/57dbrd6jK1 — Fox News (@FoxNews) September 26, 2026

«Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα ξεπερνά κατά πολύ τους Καθολικούς· μιλά, για παράδειγμα, για την κοινωνική δικαιοσύνη», δήλωσε η 42χρονη Λεοντίν Ζοζέφ, θερμή Καθολική που προσήλθε με δύο φίλους της μαροκινής καταγωγής, οι οποίοι μεγάλωσαν σε μουσουλμανικό περιβάλλον.

Après la veillée des jeunes à Saint-Denis, la messe ce samedi, place de la Concorde, à Paris. Des centaines de milliers de personnes se sont déplacées pour écouter le Pape #LéonXIV qui avait également un message politique à l’attention des gouvernants. pic.twitter.com/64FsNMGvIo — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) September 26, 2026

Ο «Παράδεισος των Μηχανών»

Σε ομιλία του προς τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και άλλες κυβερνητικές και διπλωματικές αρχές την Παρασκευή, ο Λέων προειδοποίησε ότι ένας «παράδεισος των μηχανών» κινδυνεύει να υπονομεύσει την ανθρωπότητα, θέτοντας θεμελιώδη ερωτήματα για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Απηύθυνε έκκληση στους προγραμματιστές AI και στους πολιτικούς ηγέτες, που είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμισή της, να επιβραδύνουν — μια έκκληση που αρκετές κορυφαίες εταιρείες AI φαίνεται να έχουν λάβει σοβαρά υπόψη πρόσφατα.

«Αν θέλουμε να αποφύγουμε την απώλεια της ανθρωπιάς μας ανάμεσα σε έναν “παράδεισο μηχανών” που εισβάλλει και καθορίζει την καθημερινότητά μας, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για εκπαίδευση στην ηθική διάκριση και στην ικανότητα αναγνώρισης του ηθικού αγαθού», τόνισε.

Νωρίτερα, ο Πάπας ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι είναι ικανοποιημένος που το μήνυμά του εισακούγεται, εκφράζοντας την ελπίδα να συνεχιστεί ο διάλογος που ξεκίνησε το Βατικανό με τις εταιρείες τεχνολογίας.

«Και πιστεύω ότι, από τη δική τους πλευρά, πολλοί είναι ιδιαίτερα ανοιχτοί στην αναζήτηση τρόπων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα εκτοπίσει ή καταστρέψει τελικά την ανθρωπότητα, αλλά θα αποτελέσει εργαλείο για τον άνθρωπο», είπε.

Moving scenes as Pope Leo XIV cries as thousands of faithful sing the Salve Regina in Latin to honour Our Lady of Paris, on the steps of the Cathedral of Notre-Dame de Paris. pic.twitter.com/bsIKknJGFE — Catholic Sat (@CatholicSat) September 25, 2026

Ενθάρρυνση προς τους νέους πιστούς

όπως τονίζει το Associated Press, κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψής του, ο Λέων επιδίωξε να ενθαρρύνει τους Γάλλους Καθολικούς να επιμείνουν στην πίστη τους «ακόμη και ανάμεσα στα αγκάθια» ενός κοσμικού κόσμου. Η επίσκεψη ξεκίνησε την Παρασκευή με την άφιξή του και μια προσευχή στην αναστηλωμένη Παναγία των Παρισίων (Notre Dame) — την πρώτη επίσκεψη Πάπα μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019. Μετά το Παρίσι, ο Λέων θα προσευχηθεί στο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης.

Κατά την επίσκεψή του στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού το πρωί του Σαββάτου, ο Πάπας δήλωσε έκπληκτος από τον αριθμό των νέων πιστών που εγγράφηκαν τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για αυτό που αποκάλεσε «ανεξερεύνητο έργο» του Θεού, το οποίο ανατρέπει κάθε στατιστική και κοινωνιολογική ανάλυση.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε, να υποδεχτούμε και να προστατεύσουμε τη μικρή φλόγα που άναψε το Άγιο Πνεύμα στο σκοτάδι της νύχτας, τον μικρό σπόρο που αγωνίζεται να αναπτυχθεί ακόμα και ανάμεσα στα αγκάθια», ανέφερε.

Ο αριθμός των βαπτίσεων ενηλίκων στη Γαλλία έχει τριπλασιαστεί από το 2016, φτάνοντας τις 13.000 φέτος. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η αύξηση —που καταγράφεται επίσης στην κοσμική Ισπανία— δεν ανακόπτει τη γενικότερη πτωτική τάση.

Το 1980 σημειώθηκαν 513.000 βαπτίσεις στη Γαλλία, ενώ το 2024 συνολικά 186.000.

A cute moment after the Mass in Paris, as a little girls runs to get a blessing from Pope Leo XIV. pic.twitter.com/MN20FGObnV — Catholic Sat (@CatholicSat) September 26, 2026

Κοσμοσυρροή στο κέντρο του Παρισιού

Τα ποτάμια του κόσμου που κατέκλυσαν το κέντρο του Παρισιού και ο ενθουσιασμός τους θύμιζαν άλλες μεγάλες συλλογικές, αλλά μη θρησκευτικές moments γιορτής στη Γαλλία τις τελευταίες δεκαετίες. Τεράστια πλήθη είχαν πανηγυρίσει στα Ηλύσια Πεδία, όταν η Γαλλία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου το 1998 και ξανά το 2018.

Πολλοί από όσους παρευρέθηκαν το Σάββατο δεν δηλώνουν Καθολικοί, αλλά προσήλθαν από ενδιαφέρον για το μήνυμα του Πάπα.

«Ο κόσμος βλέπει πολλές σκληρές εικόνες καθημερινά. Ένα τέτοιο γεγονός θυμίζει στους ανθρώπους τι είναι πραγματικά σημαντικό στη ζωή», δήλωσε ο Τιερί Τσεν, 40χρονος επιχειρηματίας startup από το Παρίσι, ο οποίος δεν είναι Καθολικός. «Βλέπεις πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους εδώ, οπότε δεν πρόκειται για μία μόνο φυλή, θρησκεία ή έθνος, αλλά για μια κοινή πίστη στην ανθρωπότητα».

Η 68χρονη Σιλβάν Λε Γκοφ, κάτοικος της περιφέρειας του Παρισιού, ήρθε με τα εγγόνια της, ηλικίας 10 και 12 ετών, για να τους χαρίσει «αξέχαστες αναμνήσεις». Η ίδια, αν και μεγάλωσε ως Καθολική, δεν ασκεί πλέον τα θρησκευτικά της καθήκοντα, αλλά ήθελε να ανοίξει τους ορίζοντες των εγγονιών της.

«Δεν είναι μόνο το να δουν τον Πάπα, αλλά πρόκειται και για το μήνυμά του για ειρήνη και ενότητα — αξίες που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί τους», δήλωσε.

Ο Λέων εντυπωσιάστηκε φανερά από την αθρόα προσέλευση και τον ενθουσιασμό των Γάλλων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας το βράδυ της Παρασκευής, η οποία κράτησε τον 71χρονο Ποντίφικα ξύπνιο μέχρι σχεδόν τις 11 μ.μ., μετά από μια γεμάτη πρώτη ημέρα.

🇫🇷 🇻🇦 While #PopeLeo XIV rode down #Paris‘s iconic Champs-Élysées avenue to hold Mass, he took the opportunity to bless babies from the “popemobile”. pic.twitter.com/71f65xFmJX — FRANCE 24 English (@France24_en) September 26, 2026

Περίπου 80.000 νέοι γέμισαν το εθνικό στάδιο στα βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας για υπερπαραγωγή με πυροτεχνήματα και μια θεατρική αναπαράσταση της γαλλικής καθολικής ιστορίας.

«Σας ευχαριστώ για το θάρρος σας! Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας», είπε ο Λέων στο πλήθος, μιλώντας αυθόρμητα στα γαλλικά. «Σας ευχαριστώ για την πίστη σας. Εσείς είστε οι άγιοι της Γαλλίας!», πρόσθεσε εν μέσω αποθεωτικών χειροκροτημάτων.

Νέο κεφάλαιο για μια ιστορική τοποθεσία

Η γιγαντιαία εξέδρα που στήθηκε για τη Λειτουργία, με έναν χρυσό σταυρό στην κορυφή της, καθώς και οι αμέτρητες σειρές χορωδών και κληρικών που προσεύχονταν στην Πλατεία Ομονοίας, σημείωσαν ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορική αυτή πλατεία.

Σχεδιασμένη στα τέλη του 18ου αιώνα, υπήρξε τόπος εκτελέσεων κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης — εκεί καρατομήθηκαν με γκιλοτίνα ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ και η Μαρία Αντουανέτα. Για πολλούς στη Γαλλία, η πλατεία ενσαρκώνει τη Δημοκρατία και φιλοξενεί παραδοσιακά τους εορτασμούς της Ημέρας της Βαστίλης. Το 2024, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού της έδωσαν μια ανάσα εκσυγχρονισμού, φιλοξενώντας αγωνίσματα breakdance, skateboarding, BMX και μπάσκετ 3×3.

Οι διοργανωτές της Λειτουργίας ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη πλατεία ήταν ο μόνος χώρος στο κέντρο του Παρισιού που μπορούσε να χωρέσει τόσο μεγάλο πλήθος.

Ωστόσο, η επιλογή της τοποθεσίας επικρίθηκε από θερμούς υποστηρικτές του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο χώρος αντιπροσωπεύει τη Δημοκρατία και ότι άλλες τοποθεσίες, όπως το Μέγαρο των Απομάχων (Invalides) —όπου ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ είχε τελέσει Λειτουργία ενώπιον 240.000 ανθρώπων το 2008— θα ήταν πιο κατάλληλες.

Ces bébés, dans les bras de bénévoles, ont attendu d’être bénis par le pape Léon XIV ce samedi après-midi sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/pdAsjiEcxD — BFM (@BFMTV) September 26, 2026

Η επίσκεψη του Λέοντος στο Παρίσι λειτούργησε ως δώρο γενεθλίων για τον Ζαν-Κλοντ Φαρνάμπ, ο οποίος έκλεισε τα 63 το Σάββατο και πέρασε το πρωί προσπαθώντας να εξασφαλίσει μια θέση ανάμεσα στα πλήθη.

Πιστός Καθολικός, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Φαρνάμπ εκκλησιάζεται στο προάστιο Σουρέν του Παρισιού κάθε Κυριακή και πρόσφατα έγινε μάρτυρας μιας αναζωπύρωσης της πίστης.

«Υπάρχουν όλο και περισσότεροι νέοι πιστοί», δήλωσε καθώς περίμενε τον Πάπα. «Πολλοί νέοι ενδιαφέρονται για την πίστη και τον Θεό. Κάθε Κυριακή βλέπω νέα πρόσωπα, ανθρώπους ηλικίας 25 έως 40 ετών, που βαπτίζονται».