Ηράκλειο: Κακουργηματικές διώξεις στον 40χρονο για την παρενόχληση γυναικών – Στην κατοχή του βρέθηκαν 400 αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Κακουργηματικές διώξεις ασκήθηκαν εις βάρος του 40χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών, παρενόχληση και επίθεση, ενώ στην κατοχή του, βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σήμερα (26/9/2026) το πρωί, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Ηρακλείου, εξασφαλίζοντας προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης (29/9/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νea Kriti, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και του φόβου για την ύπαρξη επιπλέον θυμάτων, η ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται να καταθέσει άμεσα αίτημα στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή προκειμένου να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία του, την ώρα που οι ανακριτικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί, με τη διαδικασία να διαρκεί πάνω από τρεις ώρες. Ο εισαγγελικός λειτουργός προχώρησε σε άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος, αποδίδοντάς του σειρά βαρύτατων αδικημάτων, ενώ παράλληλα βαρύνεται και με πλημμεληματικές κατηγορίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παιδική πορνογραφία, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, η παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η σωματική βλάβη, η απειλή, η διατάραξη οικιακής ειρήνης, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και βίας κατά υπαλλήλων.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, με τα επόμενα εικοσιτετράωρα να θεωρούνται καθοριστικά, για την πλήρη εξιχνίαση της δράσης του.

Η συστηματική δράση του 40χρονου

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 40χρονος, ανέπτυξε μια επίμονη και κλιμακούμενη δράση, από τις 14 Ιουνίου 2026 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, παρακολουθούσε συστηματικά, ακολουθούσε μέχρι τα σπίτια τους και απειλούσε, τουλάχιστον τρεις νεαρές γυναίκες (ηλικίας 18, 20 και 25 ετών). Ο δράστης δεν δίσταζε να εισέρχεται παράνομα σε αυλές και εξώστες, να χτυπά παράθυρα, ακόμα και να επιχειρεί να ανοίξει μπαλκονόπορτα υπνοδωματίου την ώρα που η ένοικος βρισκόταν μέσα, προβαίνοντας παράλληλα σε γενετήσιες πράξεις έξω από τις κατοικίες τους.

Η επεισοδιακή σύλληψη επ’ αυτοφώρω

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε μεταμεσονύκτιες ώρες της 25ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί που είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της 18χρονης, τον εντόπισαν επ’ αυτοφώρω να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις στον εξωτερικό χώρο της οικίας. Μόλις οι αστυνομικοί επενέβησαν, ο 40χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι ένας αστυνομικός πριν τελικά ακινητοποιηθεί και συλληφθεί.

Τα κατασχεθέντα και τα σοκαριστικά ευρήματα

Στην κατοχή του 40χρονου, αλλά και κατά τη νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στο διαμέρισμά του παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένα ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (USB) καθώς και ένα μαχαίρι.

Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή βρέθηκαν περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας, με ανήλικα ηλικίας έως 10 ετών, αλλά και οπτικό υλικό με παράνομη βιντεοσκόπηση γυναικών χωρίς τη συναίνεσή τους. Το κατασχεθέν ψηφιακό υλικό βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της ειδικής ομάδας ψηφιακής ανάλυσης της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διακριβωθεί η προέλευσή του.

Τα σημεία όπου είχε εντοπιστεί η δράση του

Η δράση του 40χρονου, εκτυλίχθηκε σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Στην οδό Θενών είχαν καταγραφεί απόπειρα διάρρηξης σε σίτα παραθύρου διαμερίσματος όπου διαμένουν δύο φοιτήτριες (20 και 25 ετών), καθώς και η παρακολούθησή τους στον δρόμο.

Παράλληλα, στην οδό Μαιάνδρου, στην περιοχή του Μασταμπά, ο δράστης εισέβαλλε επανειλημμένα στον εξωτερικό χώρο της οικίας μιας 18χρονης, σημείο όπου τελικά συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από τους αστυνομικούς. Τέλος, στην περιοχή Θερίσου βρίσκεται η κατοικία του 40χρονου, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες.