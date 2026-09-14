Εύβοια: Συνελήφθη 40χρονος για τρεις εμπρησμούς από πρόθεση – Ομολόγησε τις πράξεις του, είχε προφυλακιστεί και το 2018

Συνελήφθη ένας 40χρονος για εμπρησμό από πρόθεση και φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τρεις διαφορετικές φωτιάς, χθες το βράδυ, σε δασική έκταση στην περιοχή Σταυρός στην Εύβοια.

Τα στελέχη των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, που διερεύνησαν την υπόθεση των τριών διαδοχικών πυρκαγιών, που ξέσπασαν χθες στην περιοχή, αξιοποίησαν σχετικά ευρήματα και κατέληξαν στον 40χρονο, για την εμπλοκή του οποίου προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις.

Η ομολογία και η αναπαράσταση

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 40χρονος προσήχθη και εξετάστηκε από τα αρμόδια ανακριτικά στελέχη και – κατά την εξέλιξη της προανακριτικής διαδικασίας – ομολόγησε τις πράξεις του, παραδεχόμενος ότι προκάλεσε κατ’ εξακολούθηση πυρκαγιές από πρόθεση, θέτοντας συνολικά τρεις διαφορετικές εστίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, από αρμόδιες πηγές, ο 40χρονος φέρεται να αναφέρθηκε στη συμπεριφορά που, όπως υποστήριξε, είχαν απέναντί του συγχωριανοί του, ισχυριζόμενος ότι αυτή αποτέλεσε τον λόγο που τον οδήγησε, σε αυτές τις ενέργειες.

Στη συνέχεια, παρουσία των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων, πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση, κατά την οποία υπέδειξε τα ακριβή σημεία, στα οποία είχε προκαλέσει τις εστίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναπαράσταση συσχετίστηκαν με τα ευρήματα που είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Είχε απασχολήσει ξανά για εμπρησμό

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 40χρονος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες Αρχές για το ίδιο αδίκημα. Συγκεκριμένα, το 2018 είχε εμπλακεί σε υπόθεση εμπρησμών από πρόθεση, στοιχείο το οποίο συνεκτιμάται στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας και της συνολικής διερεύνησης της δράσης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο, ομολογώντας την εμπλοκή του σε εννέα περιστατικά εμπρησμού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, για την υπόθεση είχε προφυλακιστεί για 18 μήνες, ενώ στη συνέχεια αθωώθηκε από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ανακριτικών ενεργειών, ο 40χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

«Η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης, της συστηματικής έρευνας και της στενής συνεργασίας του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ευβοίας με τη Δ.Α.Ε.Ε., με στόχο την πλήρη διαλεύκανση κάθε περιστατικού και την άμεση απόδοση ποινικών ευθυνών. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση. Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης», υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική.