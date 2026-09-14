Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Υποχρέωσή μας να μη συσκοτισθεί ο θάνατός του»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω ανάρτησης στα social media, εκφράζοντας τον σπαραγμό της και τονίζοντας την ανάγκη να μη συσκοτιστεί ο θάνατός του και να μη συγκαλυφθούν οι ευθύνες. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογραμμίζει τα αμείλικτα ερωτήματα που συνοδεύουν τον χαμό του καλλιτέχνη, καλώντας σε συλλογική μέριμνα για την απάντησή τους.

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Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου - κηδεία Μαζωνάκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη διατύπωσε και δημόσια, μέσω ανάρτησής της στα social media, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. – Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τονίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «κατάφερε με το ταλέντο του και την αυθεντικότητά του, … να μπει στις καρδιές μας, να τραγουδήσει τις ιστορίες μας». – Υπογραμμίζει την ανάγκη και την υποχρέωσή μας «να νοιαστούμε συλλογικά για να μη συσκοτισθεί ο θάνατός του και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός».

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Το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη διατύπωσε και δημόσια, μέσω ανάρτησής της στα social media, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τονίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «κατάφερε με το ταλέντο του και την αυθεντικότητά του, με τη χαρακτηριστική, μοναδική χροιά του, να μπει στις καρδιές μας, να τραγουδήσει τις ιστορίες μας, να κερδίσει την ανυπόκριτη αγάπη των ανθρώπων», ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη και την υποχρέωσή μας «να νοιαστούμε συλλογικά για να μη συσκοτισθεί ο θάνατός του και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός».

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Αναλυτικά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει τα εξής:

«Αποχαιρετίσαμε σήμερα έναν μεγάλο καλλιτέχνη, που κατάφερε με το ταλέντο του και την αυθεντικότητά του, με τη χαρακτηριστική, μοναδική χροιά του, να μπει στις καρδιές μας, να τραγουδήσει τις ιστορίες μας, να κερδίσει την ανυπόκριτη αγάπη των ανθρώπων…

Ο σπαραγμός που ακουγόταν σήμερα από τόσους ανθρώπους, τα τραγούδια που ένωναν και συγκινούσαν, οι λυγμοί και τα δάκρυα των συναδέλφων και των απαρηγόρητων φίλων του, η φωνή του που συνόδευε τον αποχαιρετισμό από τόσους ανθρώπους που τον αγάπησαν και του επιφύλαξαν το πιο συγκινητικό και γνήσιο κατευόδιο, είναι η απόδειξη του πόσο άγγιξε ο Γιώργος Μαζωνάκης τις γενιές μας…

Μαζί με τον θρήνο και το κρίμα για μια ζωή που κόπηκε το νήμα της τόσο νωρίς, υπάρχουν και τα αμείλικτα ερωτηματικά που συνοδεύουν το χαμό του. Ερωτηματικά που έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε να απαντηθούν όλα.

Γιατί αν ένας άνθρωπος όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την αίγλη, τη διασημότητα και την αναγνωρισιμότητά του, ήταν ανυπεράσπιστος απέναντι σε ανθρώπους και πρακτικές που συνιστούσαν κίνδυνο για τη ζωή του, και έφτασε έτσι ανυπεράσπιστος να χάσει τη ζωή του, αυτό σημαίνει πολλά και συνολικά για το Κράτος, την Πολιτεία, τους πάσης φύσεως υπευθύνους, σημαίνει πολλά και συνολικά για το πόσο εκτεθειμένοι κι απροστάτευτοι είναι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που νοιαζόταν και βοηθούσε τους ανθρώπους. Είναι υποχρέωσή μας να νοιαστούμε συλλογικά για να μη συσκοτισθεί ο θάνατός του και να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός.

Καλό ταξίδι, Γιώργο!».

 

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