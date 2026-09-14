ΥΠΕΞ για τα 27 χρόνια από τον θάνατο του Γιάννου Κρανιδιώτη: Υπηρέτησε με συνέπεια και αυταπάρνηση τα εθνικά συμφέροντα

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Τη μνήμη του Γιάννου Κρανιδιώτη, του «οραματιστή πολιτικού και διαπρεπή διπλωμάτη», όπως τον χαρακτηρίζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, τιμά σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, η χώρα, καθώς συμπληρώνονται 27 χρόνια από την αεροπορική τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Ήταν 14 Σεπτεμβρίου 1999, όταν το πρωθυπουργικό αεροσκάφος τύπου Falcon, στο οποίο επέβαινε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Βουκουρέστι. Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα, να χάσουν τη ζωή τους συνολικά επτά άνθρωποι.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο ίδιος ο Γιάννος Κρανιδιώτης και ο 19χρονος γιος του, Νικόλας. Μαζί τους, έχασαν τη ζωή τους οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Δημήτρης Πανταζόπουλος και Νίνα Ασημακοπούλου, ο εικονολήπτης της ΕΡΤ Παναγιώτης Πούλος, ο αστυνομικός της προσωπικής ασφάλειας του υπουργού Νίκος Ασημακόπουλος, καθώς και ο μηχανικός του αεροσκάφους Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Ο θάνατος του Γιάννου Κρανιδιώτη, αποτέλεσε μεγάλη απώλεια για την ελληνική διπλωματία. Με έντονη παρουσία στα ευρωπαϊκά ζητήματα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου, είχε συνδέσει το όνομά του με σημαντικές προσπάθειες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Είκοσι επτά χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή, όπως και η θλίψη για την απώλεια των επτά ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα και πρόωρα. Η επέτειος της τραγωδίας αποτελεί κάθε χρόνο αφορμή για να τιμηθεί η προσφορά τους και να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη τους.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Συμπληρώνονται σήμερα 27 χρόνια από την αδόκητη απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη.

Ο Γιάννος Κρανιδιώτης, οραματιστής πολιτικός και διαπρεπής διπλωμάτης, υπηρέτησε με συνέπεια και αυταπάρνηση τα εθνικά συμφέροντα και αποτέλεσε εμβληματική μορφή της κοινής πορείας του ελλαδικού και κυπριακού Ελληνισμού.

Πρωτοπόρος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και υπέρμαχος των ευρωπαϊκών ιδεωδών, συνέβαλε καταλυτικά στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Καθώς διανοίγεται εκ νέου η προοπτική επανεκκίνησης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η διπλωματική παρακαταθήκη του Γιάννου Κρανιδιώτη εξακολουθεί να αποτελεί πολύτιμο οδηγό για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Καθώς Ελλάδα και Κύπρος συνεχίζουν, με σύμπνοια και αποφασιστικότητα, τις προσπάθειές τους για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, αλλά και για μια σθεναρή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων, η ακόλουθη αποστροφή του Γιάννου Κρανιδιώτη παραμένει πιο επίκαιρη παρά ποτέ:

«Γνωρίζουμε πολύ καλά τα εθνικά μας δίκαια και τα προβάλλουμε σθεναρά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε συνομιλώντας με οποιονδήποτε, φίλο ή αντίπαλο. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, στις ικανότητές μας και στη διαύγεια των επιχειρημάτων μας».