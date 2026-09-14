Γιώργος Μαζωνάκης: Με ζεϊμπέκικα και τραγούδια τον αποχαιρετά ο κόσμος – Συγκλονιστικές εικόνες

«Όσο ζω Μαζώ», αυτό είναι το σύνθημα δονεί σήμερα την Νίκαια που γίνεται η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και ακούγεται σε κάθε άκρη της Ελλάδας… γιατί ο Γιώργος, το «παιδί της νύχτας» που επέστρεψε (αυτή τη φορά για πάντα) «στην παλιά του γειτονιά», ήρθε να αποδείξει πως δεν ήταν τυχαία ένας από τους επιδραστικότερους τραγουδιστές της γενιάς του. Και μπορεί εκείνος να τραγούδαγε «ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου», το φευγιό του ωστόσο έρχεται να αποδείξει περίτρανα ότι ο Μαζωνάκης, ο καλλιτέχνης που ένωσε 3 γενιές, έχει καταγραφεί στο συλλογικό ασυνείδητο των Ελλήνων και άρα πλέον δεν ανήκει μόνο σε εκείνον…

Με ζεϊμπέκικα, τραγούδια και χορούς τον αποχαιρετά το πλήθος

Άνθρωποι κάθε ηλικίας που συνέρρευσαν από το πρωί της Δευτέρας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζουν τα συναισθήματά τους με κάθε τρόπο.

Άλλοι κλαίνε, άλλοι αγκαλιάζονται, άλλοι τραγουδάνε και άλλοι χορεύουν ζεϊμπέκικα τα τραγούδια του «Μαζώ».

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων όπου θα τελεστεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.