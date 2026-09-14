Ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Χρήστος Μάστορας στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη – ΒΙΝΤΕΟ

Πλήθος καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Χρήστος Μάστορας, παραβρέθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανίστηκε συγκινημένος, ενώ ο Χρήστος Μάστορας εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του επιδραστικού ερμηνευτή.

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Καπουτζίδης-Μάστορας στην κηδεία Μαζωνάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πλήθος καλλιτεχνών, ανάμεσα στους οποίους ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Χρήστος Μάστορας, έδωσαν το «παρών» στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανώς συγκινημένος βρέθηκε στον Ιερό Ναό, ενώ ο Χρήστος Μάστορας εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ενός από τους πιο επιδραστικούς λαϊκούς ερμηνευτές.
  • Πλήθος επωνύμων, όπως η Άννα Βίσση και ο Λάκης Λαζόπουλος, καθώς και χιλιάδες απλού κόσμου, παραβρέθηκαν στη λαϊκή αγρυπνία και την εξόδιο ακολουθία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πλήθος καλλιτεχνών έδωσαν το «παρών» στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Χρήστος Μάστορας.

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Ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανώς συγκινημένος, βρέθηκε στον Ιερό Ναό για να αποτίσει φόρο τιμής στον καλλιτέχνη.

Το ίδιο και ο Χρήστος Μάστορας ο οποίος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ενός από τους πιο επιδραστικούς λαϊκούς ερμηνευτές. Στη λαϊκή αγρυπνία και στην εξόδιο ακολουθία παραβρέθηκε πλήθος επωνύμων —όπως η Άννα Βίσση, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Φαίη Σκορδά, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και άλλοι—, καθώς και χιλιάδες απλού κόσμου που κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από την εκκλησία της Νίκαιας.

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