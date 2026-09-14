Ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Χρήστος Μάστορας στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη – ΒΙΝΤΕΟ

Πλήθος καλλιτεχνών έδωσαν το «παρών» στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Χρήστος Μάστορας.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανώς συγκινημένος, βρέθηκε στον Ιερό Ναό για να αποτίσει φόρο τιμής στον καλλιτέχνη.

Το ίδιο και ο Χρήστος Μάστορας ο οποίος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ενός από τους πιο επιδραστικούς λαϊκούς ερμηνευτές. Στη λαϊκή αγρυπνία και στην εξόδιο ακολουθία παραβρέθηκε πλήθος επωνύμων —όπως η Άννα Βίσση, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Φαίη Σκορδά, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και άλλοι—, καθώς και χιλιάδες απλού κόσμου που κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από την εκκλησία της Νίκαιας.