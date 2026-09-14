Θρήνος και «γιορτή αγάπης» στη Νίκαια: Τραγούδια του Μαζωνάκη ακούγονται από ηχεία έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη ακούγονται από τα ηχεία αυτοκινήτων και από σπίτια γύρω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (13/9) η σορός του τραγουδιστή.

Όσοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από την εκκλησία, περιμένοντας να πουν το δικό τους «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, σιγοτραγουδούν και κατά διαστήματα ξεσπούν σε θερμό χειροκρότημα.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ακούστηκε το τραγούδι του «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο».

Δείτε το βίντεο: