Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά στις 30 Σεπτεμβρίου

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Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 8π.μ θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η πλατφόρμα Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων του επιδόματος παιδιού ή την τροποποίηση των υφιστάμενων.

Επίσης επισημαίνεται πως, η τέταρτη δόση προβλέπεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου από τον ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους, θα αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και ο υπολογισμός του θα γίνει σύμφωνα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει ένα νοικοκυριό αλλά και τον αριθμό των παιδιών.

Ειδικότερα:

το μηνιαίο ποσό για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο μιας οικογένειας κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ

και το ποσό διπλασιάζεται από 56 έως 140 ευρώ ανά τέκνο.

Πάντως, για να χορηγηθεί σήμερα σε ένα νοικοκυριό το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 παιδί, 140 ευρώ για 2 παιδιά και 280 ευρώ για 3 παιδιά) θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα:

για 1 παιδί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 10.500 ευρώ.

το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 10.500 ευρώ. για 2 παιδιά το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να ανέρχεται μέχρι και τις 12.000 ευρώ

το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να ανέρχεται μέχρι και τις 12.000 ευρώ για 3 παιδιά το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 13.500 ευρώ.

το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 13.500 ευρώ. για 4 παιδιά το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι και 15.000 ευρώ

Διευκρινίζεται πως, για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού στον δικαιούχο θα πρέπει η αίτηση του να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά

Σημειώνεται δε πως, ορισμένοι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν στις 30 Σεπτεμβρίου “τετραπλή” δόση του επιδόματος παιδιού. Η καταβολή αυτή φαίνεται πως, θα αφορά όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως τις 11 Σεπτεμβρίου για την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη δόση, επειδή δεν τους καταβλήθηκε το προηγούμενο διάστημα.