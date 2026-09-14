Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν αναδρομικά στις 30 Σεπτεμβρίου

Η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού ανοίγει ξανά την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8π.μ. για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις, ενώ την ίδια ημέρα θα καταβληθεί η τέταρτη δόση του επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ. Η πληρωμή θα περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά για δικαιούχους που δεν είχαν λάβει προηγούμενες δόσεις.

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Oικονομία

επίδομα παιδιού
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 8π.μ θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η πλατφόρμα Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων του επιδόματος παιδιού ή την τροποποίηση των υφιστάμενων.
  • Η τέταρτη δόση του επιδόματος παιδιού για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου θα καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου από τον ΟΠΕΚΑ. Ορισμένοι δικαιούχοι θα λάβουν “τετραπλή” δόση αναδρομικά.
  • Το μηνιαίο ποσό για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο μιας οικογένειας κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ, ενώ για το μέγιστο ποσό ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 8π.μ θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η πλατφόρμα Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων του  επιδόματος παιδιού ή την τροποποίηση των υφιστάμενων.

Επίδομα παιδιού: Τι ώρα κλείνει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Οδηγός για την πληρωμή της 4ης δόσης

Επίσης επισημαίνεται πως, η τέταρτη δόση προβλέπεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου από τον ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους, θα αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και ο υπολογισμός του θα γίνει σύμφωνα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει ένα νοικοκυριό αλλά και τον αριθμό των παιδιών.

Ειδικότερα:

Επίδομα παιδιού 2026: Ποιες αλλαγές αναμένεται να έρθουν στις καταβολές των δύο τελευταίων δόσεων
  • το μηνιαίο ποσό για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο μιας οικογένειας κυμαίνεται από 28 έως 70 ευρώ
  • και το ποσό διπλασιάζεται από 56 έως 140 ευρώ ανά τέκνο.

Πάντως, για να χορηγηθεί σήμερα σε ένα νοικοκυριό το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 παιδί, 140 ευρώ για 2 παιδιά και 280 ευρώ για 3 παιδιά) θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα:

Επίδομα παιδιού: Συμπληρωματική πληρωμή ύψους 150 ευρώ για οικογένειες που δεν έλαβαν την ενίσχυση – Τι πρέπει να κάνετε
  • για 1 παιδί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 10.500 ευρώ.
  • για 2 παιδιά το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να ανέρχεται μέχρι και τις 12.000 ευρώ
  • για 3 παιδιά το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 13.500 ευρώ.
  • για 4 παιδιά το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι και 15.000 ευρώ

Διευκρινίζεται πως, για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού στον δικαιούχο θα πρέπει η αίτηση του να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά

Σημειώνεται δε πως, ορισμένοι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν στις 30 Σεπτεμβρίου “τετραπλή” δόση του επιδόματος παιδιού. Η καταβολή αυτή φαίνεται πως, θα αφορά όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως τις 11 Σεπτεμβρίου για την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη δόση, επειδή δεν τους καταβλήθηκε το προηγούμενο διάστημα.

 

 

 

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