Επίδομα παιδιού: Τι ώρα κλείνει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Οδηγός για την πληρωμή της 4ης δόσης

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Σήμερα στις 6μμ θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή νέων αιτήσεων αναφορικά με τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ.

Μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Πότε θα δοθεί η τέταρτη δόση

Η τέταρτη διμηνιαία δόση θα αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και αναμένεται καταβληθεί την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου στους δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΑ.

Επίσης επισημαίνεται πως ο υπολογισμός του επιδόματος γίνεται σύμφωνα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει ένα νοικοκυριό αλλά και τον αριθμό των παιδιών.

Ειδικότερα:

το μηνιαίο ποσό για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο μιας οικογένειας είναι από 28 έως 70 ευρώ

και το ποσό διπλασιάζεται από 56 έως 140 ευρώ ανά τέκνο.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σημειώνεται δε πως, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα τεθεί ξανά σε λειτουργία στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 8π για νέες αιτήσεις του επιδόματος παιδιού ή την τροποποίηση υφιστάμενων,αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διαδικασία της πληρωμής.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα https://opeka.gov.gr/ ένας νέος χρηστικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού.

Η καταβολή επιδόματος παιδιού αναστέλλεται;

1. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεταια:

α) Εάν περιέλθουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το επίδομα χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Το επίδομα επαναχορηγείται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου. Σε περίπτωση που εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του δικαιούχου, το επίδομα επιστρέφεται από την έναρξη χορήγησής του.

β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.

γ) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.

2. Υποβληθείσα αίτηση Α21 με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δύναται να τίθεται σε αναστολή, πριν από την καταβολή του επιδόματος, μέχρι να ελεγχθούν τα επισυναπτόμενα από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

3. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος στις εξής περιπτώσεις:

α) Εάν ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρυνθεί από την Ελλάδα και η απουσία οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.

β) Εάν ο δικαιούχος απασχολείται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή ελληνικής τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξαρτώμενο τέκνο ακολούθησε την οικογένειά του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές του Εξωτερικού.

γ) Εάν η δικαιούχος μητέρα και τα εξαρτώμενα τέκνα φιλοξενούνται σε κέντρα κακοποιημένων γυναικών.

Η καταβολή επιδόματος διακόπτεται;

Ναι, διακόπτεται:

α) Την 1η του επόμενου μήνα λήξης του σπουδαστικού ή ακαδημαϊκού έτους περάτωσης των σπουδών προκειμένου για φοιτητές – σπουδαστές και πάντως όχι πέρα από το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.

β) Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της διαγραφής σπουδαστή ή φοιτητή λόγω διακοπής των σπουδών.

γ) Την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου ή του εξαρτώμενου τέκνου.

δ) Την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του γάμου του εξαρτώμενου τέκνου.

ε) Την πρώτη του μήνα του επόμενου εκείνου που ο δικαιούχος ή/και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκαθίστανται μόνιμα στο εξωτερικό.

στ) Την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που λήγει η γνωμάτευση των ΚΕΠΑ και πάντως όχι πέρα από το τέλος του έτους που συμπληρώνει το τέκνο το 24ο έτος της ηλικίας του.

Πώς επιστρέφονται χρήματα που έλαβα, ενώ δεν είχα πλέον δικαίωμα σε αυτά;